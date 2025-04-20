Верховный суд США временно приостановил депортацию мигрантов: в чем причина

Верховный суд США временно заблокировал депортацию группы венесуэльских граждан, удерживаемых в миграционных центрах. Суд запретил правительству высылать этих людей для принятия окончательного решения по делу.

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Об этом сообщает FT. Речь идет о попытке администрации Дональда Трампа применить Закон об иностранных врагах 1798 для выдворения вероятных членов венесуэльской группировки "Трен де Арагуа". Этот закон последний раз использовался во время Второй мировой войны для интернирования неграждан США итальянского, немецкого и японского происхождения.

Суд постановил, что правительство не имеет права осуществлять депортацию подозреваемых в дальнейшие указания. Двое судей – Кларенс Томас и Сэмюэл Алито – не поддержали этот запрет, однако большинство высказалось "за".

Адвокаты Американского союза по защите гражданских свобод, представляющие интересы мигрантов, считают решение суда критически важным.

"Этим людям угрожала неизбежная опасность провести свою жизнь в ужасной иностранной тюрьме, так и не получив возможности предстать перед судом", — сказал Гелернт, адвокат Американского союза защиты гражданских свобод, ведущий адвокат в этом деле.

В прошлом месяце несколько подозреваемых в причастности к банде уже депортировали в Сальвадор — несмотря на действующий на тот момент судебный запрет. Тогда судья низшей инстанции Джеймс Боасберг отдал приказ вернуть самолеты, на которых их вывезли. Это решение вызвало резкую реакцию Трампа, призвавшего к импичменту судьи.

Ранее в этом месяце Верховный суд уже отменил общий мораторий на депортацию (5 голосов "за", 4 - "против"), тогда суд не рассматривал саму возможность применения закона XVIII века, а лишь процедурные аспекты дела.

На этот раз суд принял сторону задержанных, фактически поставив под сомнение законность депортационных действий правительства до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план самой массовой депортации в истории страны – выдворение из страны не менее одного миллиона мигрантов в год. Таким образом, были бы превышены рекордные 400 тысяч депортированных в год во время президента Барака Обамы.

Также Трамп заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой самодепортации – варианте, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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