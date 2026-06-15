Великобритания вводит полный запрет на социальные сети для детей до 16 лет: в чём причина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о полном запрете социальных сетей для детей до достижения 16-летнего возраста. Он пояснил, что такие меры являются правильным выбором со стороны правительства Туманного Альбиона.

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Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. Глава Даунинг-стрит подчеркнул, что он "не готов идти на компромисс в вопросах безопасности и счастья детей".

Что известно

Кроме того, для 17-летних юношей и девушек заблокируют прямые трансляции и инструменты для общения с незнакомцами. В то же время в Министерстве науки Великобритании заявили, что также для несовершеннолетних закроют доступ к эротическим чат-ботам с ИИ.

"Хочу, чтобы это сообщение было услышано громко и четко. Я не готов идти на компромисс в вопросах безопасности и счастья наших детей, и именно поэтому этот запрет должен быть введен. Он будет введен", – заявил Стармер.

Проведенный на прошлой неделе опрос YouGov, который приводит издание Politico, показывает, что жители Соединенного Королевства поддержали такое решение. По результатам опроса, восемь из десяти родителей поддерживают инициативу главы Даунинг-стрит.

Стармер отметил, что предложения о запрете будут представлены законодателям Великобритании до наступления Рождества. Принятые решения вступят в силу весной следующего года.

Напомним, ранее законодательство Австралии запретило доступ к соцсетям детям до 16 лет. И уже через месяц исследование показало последствия такого шага, в результате которого улучшилось социальное взаимодействие, о чем сообщили 43% родителей этих детей, возросло присутствие и вовлеченность в общении (38%), а также улучшились отношения с родителями (38%).

Как сообщал OBOZ.UA, китайская соцсеть TikTok в течение ближайших недель начнет развертывать по всей Европе новую технологию определения возраста. Учетные записи, принадлежащие детям до 13 лет, будут удаляться.

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