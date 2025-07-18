В Турции провели масштабную антитеррористическую операцию: сколько людей задержаны по подозрению в связях с ИГИЛ

На территории Турции в ходе проведения антитеррористической операции задержали 153 человека по подозрению в связях с ИГИЛ. Операция длилась две недели и проходила в 28 турецких провинциях.

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Об этом в пятницу, 18 июля, на своем канале в социальной сети Х сообщил глава министерства иностранных дел Турции Али Ерликая. У задержанных нашли большое количество организационных документов и цифровых материалов.

По словам главы ведомства, антитеррористическая операция проходила в частности и в таких крупных городах, как Стамбул, Измир, Анталья и Бурса.

Задержанные подозреваются в участии и членстве в деятельности террористической организации ИГИЛ, финансировании связанных с ней псевдогуманитарных структур и распространении террористической пропаганды в соцсетях.

"Наша борьба с терроризмом не ограничивается полевыми операциями наших правоохранительных органов; она основана на многогранном государственном подходе, охватывающем безопасность, разведку, связь и международное сотрудничество", – заявил Ерликая.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в Турции из-за лесных пожаров на западе страны, погибло двое людей, 50 тысяч были временно эвакуированы. Также было разрушено около 200 домов. Ответственность за "десятки пожаров в шести турецких городах" взяла на себя организация "Дети огня", якобы связанная с Рабочей партией Курдистана.

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