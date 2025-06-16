В туристическом районе Индии обвалился железнодорожный мост: два человека погибли, десятки получили ранения. Фото и видео

В Индии в туристическом месте в западном штате Махараштра обрушился железный мост через реку. В результате инцидента погибли два человека, еще 32 получили травмы.

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Как пишет AP, ЧП произошло в воскресенье, 15 июня. По меньшей мере шесть человек были госпитализированы в критическом состоянии, проинформировал высокопоставленный чиновник штата Девендра Фаднавис.

Местные СМИ сообщили, что на мосту, когда он рухнул, находились десятки туристов, многие из которых оказались в разлившейся реке.

По словам Фаднависа, шесть человек были спасены, интенсивная поисковая операция продолжается. Нескольких людей унесло течением.

Инцидент произошел в районе Кундамала в округе Пуна, где в течение последних нескольких дней прошли сильные дожди, обеспечившие реке устойчивый поток, сообщает Press Trust of India.

Полиция заявила, что группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия и другие поисково-восстановительные подразделения провели спасательные операции.

Как отмечают журналисты, инфраструктура Индии уже давно страдает от проблем с безопасностью, что иногда приводит к крупным катастрофам на ее автомагистралях и мостах. В 2022 году столетний подвесной мост рухнул в реку в западном штате Гуджарат, в результате чего сотни людей упали в воду и по меньшей мере 132 человека погибли в одной из самых страшных аварий в стране за последнее десятилетие.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников. Из них выжил только один человек – 40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш.

Пилот коммерческой авиации и популярный ютубер Капитан Стив высказал собственную версию трагедии рейса Air India 171. По его словам, второй пилот, вероятно, ошибочно втянул закрылки вместо шасси сразу после взлета, что имело разрушительные последствия.

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