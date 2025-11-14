В Таиланде по запросу США арестовали российского хакера: подозревают, что он лейтенант ГРУ

В Таиланде задержали гражданина России, которого американские следователи считают причастным к хакерским атакам на государственные учреждения США и Европы. Арест состоялся 6 ноября на острове Пхукет во время совместной операции тайской киберполиции и агентов ФБР.

Тайские власти сообщили местным СМИ, что речь идет о 35-летнем россиянине, которого описывают как "хакера мирового уровня". В российском консульстве на Пхукете подтвердили факт задержания и заявили, что стремятся получить доступ к своему гражданину.

Издания российского сегмента медиа также отметили, что американская сторона уже запросила его выдачу. Один из представителей консульства сказал, что "сторона РФ пытается выяснить все обстоятельства инцидента".

Возможный след спецслужб

По данным издания "Вот так", в базе ФБР фигурирует лишь один россиянин 35 лет, находящийся в розыске за киберпреступления, – Алексей Лукашев. Это уроженец Мурманской области и, согласно материалам американского следствия, старший лейтенант ГРУ, связанный с хакерской группировкой Fancy Bear.

Его имя ранее упоминали в деле о вмешательстве в выборы президента США 2016 года, а также в расследованиях взлома электронной почты штаба Хиллари Клинтон и переписки президента Франции Эмманюэля Макрона.

Операция на Пхукете

Во время задержания правоохранители изъяли ноутбуки, телефоны и несколько криптокошельков. На криптосчетах заблокировали более 14 млн батов, что примерно равно 432 тыс. долларов. Следователи предполагают, что эти средства могут быть связаны с масштабными схемами кибермошенничества.

Россиянин прибыл в Таиланд в конце октября и поселился в отеле района Таланг. По словам тайских следователей, он почти не выходил из номера, что, как они отметили, "выглядело подозрительно даже для курортного региона".

Детали дела

Полиция пока официально не называет имя задержанного. Но источники, знакомые с материалами расследования, отмечают, что его цифровые следы совпадают с активностью хакера, которого ФБР ищет уже несколько лет. Американская сторона готовит пакет документов для экстрадиции, а тайские правоохранители ожидают решения суда.

Если личность подтвердят как Лукашева, ему могут инкриминировать участие в групповых атаках на американские государственные серверы, а также сотрудничество с Fancy Bear – группировкой, неоднократно упоминавшейся в резонансных кибератаках на политические структуры Запада.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российская хакерская группа Turla (также известная как Secret Blizzard) шпионила за иностранными посольствами в Москве. Для этого она выдавала свое вредоносное ПО за программу-антивирус "Лаборатория Касперского". В документе заявляется о "масштабной кампании кибершпионажа" с использованием российских интернет-провайдеров для взломов.

