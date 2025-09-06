Погибло около 200 детей: Судан пострадал от масштабного горного оползня. Фото

В провинции Дарфур на западе Судана произошел масштабный горный оползень, который привел к огромному количеству человеческих жертв. По предварительным данным, погибло не менее 200 детей, а общее число жертв перевалило за 1000 людей.

Видео дня

Многие жители провинции оказались заживо погребены под тоннами грунта. Об этом сообщает AP News.

Самое трагичное бедствие в истории региона

Масштабный горный оползень произошел 31 августа после проливных дождей, которые продолжались 36 часов подряд. Среди наиболее пострадавших поселков оказался Тарсин в горах Марра на западе Дарфура. После оползня доступ к дорогам, ведущим к населенному пункту, был заблокирован.

Не дожидаясь посторонней помощи, жители поселка пытались руками дотянуться до людей, погребенных под оползнем. Первые спасатели прибыли на ослах спустя 6 дней и обнаружили массовые разрушения и сотни погибших.

Спасательные работы также затруднили грозы. Молнии стали причиной пожаров в окрестных горах, что привело к дальнейшим разрушениям и вынудило местных жителей покинуть свои дома.

Несколько трагедий подряд

В международной гуманитарной организации Save the Children сообщили, что катастрофа произошла в тот момент, когда Судан столкнулся с одной из самых серьёзных гуманитарных чрезвычайных ситуаций в мире. Более 30 миллионов человек, что составляет более половины населения, нуждаются в помощи. В некоторых районах страны из-за военного конфликта и неоднократных климатических потрясений наступил голод.

Как сообщал OBOZ.UA, в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки ощущались на востоке страны вблизи границы с Пакистаном. В результате стихийного бедствия известно по меньшей мере о 600 погибших и 500 раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!