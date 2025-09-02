В Судане мощный оползень уничтожил целое село: погибла тысяча человек. Фото и видео

В горах Марра на западе Судана в результате оползня погибли по меньшей мере 1000 человек. Село Тарасин, которое оказалось под завалами, полностью разрушено, в живых остался только один человек.

Оползень произошел 31 августа после длительных ливней. Об этом пишет ВВС и Reuters.

Вооруженная группировка "Движение/Армия освобождения Судана", которая контролирует территорию, заявила, что село теперь полностью стерто с земли.

Движение обратилось к Организации Объединенных Наций и международным гуманитарным организациям с просьбой оказать помощь в изъятии тел погибших и поддержать пострадавших.

Губернатор Дарфура Минни Миннави назвал трагедию "гуманитарной катастрофой" и призвал мировое сообщество срочно вмешаться. "Трагедия масштабнее, чем наш народ может вынести в одиночку", — заявил он в комментарии AFP.

Многие жители штата Северный Дарфур находили убежище в горах Марра после того, как гражданская война заставила их покинуть свои дома. Там не хватает еды и медикаментов, что еще больше усложняет ситуацию.

Война в Судане продолжается с апреля 2023 года между суданской армией и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF). Она привела к голоду, массовым переселениям и многочисленным обвинениям в геноциде. По оценкам США, с начала боевых действий погибли до 150 тысяч человек, а около 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

Фракции Освободительного движения Судана/Армии, которые действуют в регионе, пообещали сотрудничать с правительственными войсками в борьбе против RSF. В самом Дарфуре многие жители убеждены, что силы RSF и союзные им группировки ведут войну с целью установить контроль над этнически смешанным регионом.

Катастрофа в горах Марра стала еще одним ударом для страны, где миллионы людей уже находятся на грани голода, а города — под обстрелами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Южной Корее из-за проливных дождей, которые начались еще 16 июля, произошли оползни. По состоянию на 19-е число подтверждена гибель 17 человек, еще 11 пропали без вести.

