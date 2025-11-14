В Стокгольме автобус протаранил остановку: несколько человек погибли

В пятницу, 14 ноября, в столице Швеции Стокгольме автобус врезался в очередь на остановке общественного транспорта вблизи Королевского технологического института. Вследствие ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Об этом пишет Reuters. Из-за инцидента пострадали шесть человек, сообщил спикер спасательных служб Стокгольма, не уточняя количество погибших и раненых.

Он отметил, что на момент столкновения в автобусе не было пассажиров. Полиция тем временем заявила, что не будет комментировать количество, пол или возраст погибших или раненых.

"Это расследуется как непредумышленное убийство. Водитель автобуса арестован, но это обычная практика в подобных инцидентах", – сказал представитель полиции, добавив, что у них нет информации, которая бы указывала на то, что это был теракт.

На месте происшествия работали полиция, спасательные службы и кареты скорой помощи. Также первую помощь раненым оказывали очевидцы, рассказали в местных СМИ.

Они также отмечали, что двухэтажный автобус принадлежал компании Transdev, которая обеспечивает автобусные перевозки в северных районах столицы.

"Мы еще не знаем причины этого, но сейчас мои мысли прежде всего с теми, кто пострадал, и их родственниками", – написал в Х премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряде европейских столиц за последний год наблюдается резкий рост насильственных преступлений, в том числе связанных с наркоторговлей. По последним данным, среди самых опасных городов есть и Стокгольм, там зафиксировано большое количество случаев стрельбы и нападений.

