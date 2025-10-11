В США произошел взрыв на военном заводе: есть погибшие и пропавшие без вести

В штате Теннесси, США, произошел мощный взрыв на заводе Accurate Energetic Systems, производящем взрывчатые вещества для военных и промышленных нужд. Происшествие произошло в пятницу утром, около 7:45 по местному времени, и унесло жизни по меньшей мере нескольких человек – еще 19 считаются пропавшими без вести. Взрыв был настолько сильным, что его почувствовали жители в нескольких километрах от предприятия.

По данным CNN, взрыв полностью разрушил здание на территории завода и оставил после себя обугленные обломки и изуродованные автомобили. Шериф округа Гамфрис Крис Дэвис подтвердил наличие погибших, но отказался называть точное количество, отметив, что "пропало 19 душ". Он назвал произошедшее "самой ужасной сценой, которую видел в своей карьере".

"Самая страшная сцена в жизни"

Дэвис добавил, что сейчас к расследованию привлечены несколько агентств, но причина взрыва до сих пор неизвестна. "Вижу ли я быстрое объяснение? Нет. Вижу ли я, что мы будем здесь много дней? Да, вижу", – сказал он.

По словам шерифа, взрыв вызвал несколько более мелких детонаций, но спасателям удалось взять ситуацию под контроль уже к позднему утру.

Три человека с незначительными ранениями доставлены в больницы сети TriStar в городе Диксон. Двое из них уже выписаны, еще один человек остается под наблюдением медиков.

Расследование и масштабы разрушений

Предприятие Accurate Energetic Systems расположено примерно в часе езды от Нэшвилла, на границе округов Гикмен и Гамфрис. По словам мэра округа Гикмен Джима Бейтса, на заводе работает около 80 человек, но пока неизвестно, сколько из них находились внутри в момент взрыва. Одно здание полностью уничтожено.

"Это очень трагично, трудно смотреть на все это" – сказал Бейтс. Он также отметил, что расследование продлится несколько дней. На месте работают федеральные агенты, подразделения специальных операций дорожной полиции штата и другие службы.

Сенатор штата Теннесси Керри Робертс сообщил CNN, что завод расположен на территории площадью более 1300 акров (примерно 526 гектаров) и является важным работодателем для местной общины.

"Это любимое предприятие в нашем районе. У многих семей сейчас разбиты сердца" – сказал он.

Люди почувствовали толчки за десятки километров

Местные жители говорят, что взрыв был настолько сильным, что их дома содрогнулись. "Я подумал, что дом рухнул прямо на меня" – рассказал агентству AP Джентри Стовер, который живет рядом с заводом. Другой местный житель, Коди Уоррен из города Лобелвиль, что в 21 миле (примерно 34 км) от эпицентра, признался, что сначала подумал, что в его дом попала молния.

Компания Accurate Energetic Systems производит различные типы взрывчатых материалов, в частности для Министерства обороны США. В прошлом месяце она получила контракт на почти 120 миллионов долларов на поставку тринитротолуола (ТНТ).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 11 августа в штате Пенсильвания произошел взрыв на коксохимическом заводе US Steel. В результате чрезвычайного происшествия 2 человека погибли и по меньшей мере 10 пострадали. Свидетели рассказывали, что почувствовали ударную волну, а затем увидели, как в небо поднялся черный столб дыма.

