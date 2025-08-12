Поднялся черный дым: в США прогремел взрыв на заводе, есть жертвы и пострадавшие. Фото и видео

В Клертоне, штат Пенсильвания(США) произошел взрыв на коксохимическом заводе US Steel. В результате чрезвычайного происшествия два человека погибли и по меньшей мере 10 пострадали.

Об этом сообщают BBC и The New York Times. Свидетели рассказывали, что почувствовали ударную волну, а затем увидели, как в небо поднялся черный столб дыма.

Что известно о взрыве

Инцидент, который произошел в понедельник, 11 августа, унес жизни двух рабочих завода. Впоследствии, в тот же день, отменили распоряжение, которое обязывало жителей в пределах одной мили от эпицентра события держать окна и двери закрытыми из-за риска загрязнения воздуха в результате пожара.

Причина взрыва пока не установлена, расследование продолжается. Пятеро пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии, остальные уже выписаны из больницы.

Исполнительный вице-президент и главный директор по производству компании Скотт Бакисо, сообщил, что взрыв произошел на двух коксовых батареях, которые до инцидента находились в надлежащем техническом состоянии.

Один из работников предприятия рядом с заводом, рассказал, что почувствовал, как задрожало здание, и сначала решил, что это связано со строительными работами неподалеку. Однако его руководитель отметил, что взрыв был слишком мощным для этого.

Председатель профсоюза United Steelworkers в Пенсильвании Берни Холл, подчеркнул, что будет добиваться тщательного расследования и предоставлять членам профсоюза всю необходимую поддержку. Полицейское управление округа Аллегени сообщило, что расследование будет проводить отдел убийств вместе с пожарным инспектором и представителями федеральной власти.

Что известно о заводе

Завод, работающий более ста лет, является наследием промышленного подъема, который сделал Питтсбург "Стальным городом" и способствовал развитию промышленной революции. Сырье поступает сюда на поездах и баржах, после чего превращается в кокс, который используется для питания доменных печей при производстве стали.

В заявлении US Steel указано, что компания сотрудничает с властями для установления причин трагедии. На официальном сайте предприятия указано, что это крупнейший коксохимический завод США, который имеет десять действующих батарей коксовых печей с общим годовым производством около 4,3 миллиона тонн кокса.

В последние годы завод в Клертоне подвергался критике со стороны экологов и местных жителей из-за уровня загрязнения и, по их мнению, недостаточного технического обслуживания. В 2024 году US Steel достигла соглашения с округом Аллегени и двумя экологическими организациями, обязавшись выплатить 4,5 миллиона долларов на экологические проекты и инвестировать около 19,5 миллиона в модернизацию систем очистки коксового газа.

