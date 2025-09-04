УкраїнськаУКР
русскийРУС

В сети сообщили о масштабном сбое в Google по всему миру: какие сервисы не работают и "зацепило ли" Украину

Анна Паскевич
Новости. Мир
1 минута
1,0 т.
В сети сообщили о масштабном сбое в Google по всему миру: какие сервисы не работают и 'зацепило ли' Украину

В ряде стран мира в четверг, 4 сентября, возник сбой в Google. Пользователи сообщают, что у них не работают YouTube, Gmail и Meet.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Downdetector. На опубликованной диаграмме показано количество сообщений о проблемах, отправленных за последние 24 часа.

Согласно ей, наибольшее количество жалоб поступило ближе к 11 часов утра.

В сети сообщили о масштабном сбое в Google по всему миру: какие сервисы не работают и "зацепило ли" Украину

В сети сообщают, что причиной может быть последнее обновление браузера Chrome.

В частности, на проблемы с поисковиком Google, YouTube и Gmail жалуются некоторые европейские пользователи.

В сети сообщили о масштабном сбое в Google по всему миру: какие сервисы не работают и "зацепило ли" Украину
В сети сообщили о масштабном сбое в Google по всему миру: какие сервисы не работают и "зацепило ли" Украину

Дополняется...