В сети сообщили о масштабном сбое в Google по всему миру: какие сервисы не работают и "зацепило ли" Украину
В ряде стран мира в четверг, 4 сентября, возник сбой в Google. Пользователи сообщают, что у них не работают YouTube, Gmail и Meet.
Об этом свидетельствуют данные Downdetector. На опубликованной диаграмме показано количество сообщений о проблемах, отправленных за последние 24 часа.
Согласно ей, наибольшее количество жалоб поступило ближе к 11 часов утра.
В сети сообщают, что причиной может быть последнее обновление браузера Chrome.
В частности, на проблемы с поисковиком Google, YouTube и Gmail жалуются некоторые европейские пользователи.
Дополняется...