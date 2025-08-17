В сеть слили вероятные документы насчет обеда Трампа и Путина: диктатора из РФ там назвали 'превосходительством'

На Аляске нашли документы с маркировкой Государственного департамента США, которые раскрывают ранее неизвестные и потенциально конфиденциальные детали встречи между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже. Интересно то, что последнего в документах называют "превосходительством".

Об этом пишет NPR, публикуя восемь страниц с организационными деталями. Документы, касающиеся саммита, были найдены в пятницу утром в бизнес-центре отеля Captain Cook. Их оставили в одном из общественных принтеров.

Документы, судя по всему, были подготовлены американским персоналом. Они содержат точные места и время проведения саммита, а также номера телефонов сотрудников правительства США. Там же можно увидеть списки делегаций с фото и меню запланированного обеда, который так и не состоялся.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала эти документы "многостраничным меню обеда" и заявила, что оставление такой информации в общественном принтере не является нарушением безопасности. Государственный департамент США не ответил на запросы о комментариях.

Что интересного в этих документах

На страницах 2-5 были указаны имена и номера телефонов трех американских сотрудников, а также имена 13 американских и российских государственных лидеров. В списке были указаны фонетические транскрипции имен всех российских чиновников, которые должны были присутствовать на саммите, включая "Mr. President POO-tihn".

На страницах 6 и 7 пакета документов было описано, как будет подаваться обед на саммите и для кого. Меню, включенное в документы, указывало, что обед будет проведен "в честь Его Превосходительства Владимира Путина".

Так диктатора в документах окрестили неоднократно – возле его имени везде фигурирует H.E. Это сокращение расшифровывается как "His/Her Excellency" и используется как титул для лиц высокого ранга, в частности в дипломатии и религиозных кругах. В дипломатии H.E. может относиться к послам, премьер-министрам, президентам или другим высокопоставленным государственным деятелям.

На русский H.E. можно перевести как "Его Превосходительство" или "Его Высокопревосходительство".

Согласно плану размещения гостей, Путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга во время обеда. Рядом с Трампом должны были сидеть шесть чиновников: справа – госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, а слева – министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и специальный посланник Стив Уиткофф. Путин сидел бы рядом со своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым.

Обед, которого в итоге не было, должен был быть простым, из трех блюд. В меню кроме зеленого салата можно увидеть филе миньон и палтуса олимпия с картофельным пюре и спаржей, а на десерт подавали бы крем-брюле.

