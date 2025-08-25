В результате удара Израиля по больнице в Газе погибли 15 человек: среди них – четверо журналистов

Израиль нанес удар по больнице "Насер" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек. Среди них были четверо журналистов, которые работали для международных агентств, еще один медийщик получил ранения.

По данным Reuters и Associated Press, во время первого удара погиб оператор Гуссам аль-Масри, который сотрудничал с Reuters. Впоследствии по той же локации ударили еще раз – в результате погибли другие журналисты и медики, которые пытались оказать помощь пострадавшим.

Кто среди погибших

Среди убитых – Мириам Абу Дагга (фрилансер Associated Press), Мохаммед Салама (Al Jazeera), Моаз Абу Таха (работал с несколькими международными изданиями, в частности Reuters), а также Ахмед Абу Азиз. Ранения получил фотограф Hatem Khaled, который также сотрудничал с Reuters.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал удар "трагической ошибкой" и заявил, что Израиль "ценит работу журналистов и медиков", при этом подчеркнув, что война ведется против ХАМАС. Армия обороны Израиля подтвердила обстрел района больницы и пообещала провести расследование.

Реакция общества и президента США

В Reuters заявили, что"опустошены новостью о смерти Гуссама аль-Масри и Моаза Абу Тахи". Также издание призвало власти Израиля и Газы оказать медицинскую помощь раненому фотографу. Associated Press сообщило, что шокировано смертью своего фрилансера Мириам Абу Дагга, которая долгое время работала из больницы "Насер".

Президент США Дональд Трамп, комментируя событие в Белом доме, заявил, что не знал об ударе: "Я не знал об этом. Ну, я не доволен этим. Я не хочу этого видеть. В то же время мы должны положить конец этой ужасной ситуации".

Апелляция к миру

По данным Палестинского союза журналистов, с начала войны в Газе от израильского огня погибли более 240 журналистов. Комитет защиты журналистов приводит несколько меньшие цифры – 197 убитых медийщиков, из которых 189 палестинцев. Организация призвала международное сообщество привлечь Израиль к ответственности.

В то же время в Израиле отмечают, что действуют в соответствии с международным правом и "не имеют целью атаковать журналистов". Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Эффи Дефрин подчеркнул, что в условиях войны с группировкой ХАМАС риски для гражданских и медиа "чрезвычайно высоки".

"Репортажи из активной зоны боевых действий несут огромный риск, особенно в войне с террористической организацией, такой как Хамас, которая цинично прячется за гражданским населением", – сказал он.

Стоит добавить, что Израиль запретил всем иностранным журналистам въезд в сектор Газа с начала войны в 2023 году. В течение войны репортажи с этой территории делали палестинские журналисты, многие из которых в течение многих лет работали в международных медиаорганизациях, в частности в информационных агентствах Reuters и Associated Press.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа Израиль нанес удар по палатке вблизи больницы "Шифа", в результате которого погибли пятеро журналистов телеканала Al Jazeera, среди которых был известный журналист Анас аль-Шариф. Его ранее обвиняли в связях с ХАМАС. После гибели корреспондента, комитет по защите журналистов заявил, что Израиль не предоставил никаких доказательств в подтверждение обвинений против аль-Шарифа.

