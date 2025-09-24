В Польше мужчина заклеил табличку с надписью 'Площадь Свободной Украины' наклейкой 'Герои Гдыни': его нашли. Фото и видео

В Гдыне, Польша, мужчина заклеил табличку с названием "Площадь Свободной Украины", которую в знак солидарности установили после начала полномасштабного вторжения РФ. На наклейке, которую он наклеил сверху, было написано "Герои Гдыни". Полиция установила личность правонарушителя.

Видео дня

Как сообщает "Радио Гданьск", инцидент произошел во вторник, 23 сентября, в первой половине дня в центре города Гдыня, который вместе с Сопотом и Гданьском является частью Триміста.

Что известно об инциденте

Мужчина, подписанный в соцсетях как Джон (Назар) Малкович, опубликовал в Facebook видео, где видно, как на улице Армии Крайовой он заклеивает табличку с названием "Площадь Свободной Украины".

На наклейке, которую он наклеил сверху, было написано "Герои Гдыни".

Сержант Бартломей Сова из полицейского участка Гдыни сказал журналистам, что доказательства, в частности видео, были получены.

Личность правонарушителя установлена.

Начато производство по его привлечению к ответственности. Мужчине будет предъявлено обвинение в незаконном размещении рекламы, надписи или плаката в общественном месте.

Мемориальная доска с площади возле пляжа Средместья и Городского музея Гдыни была украдена в декабре 2024 года. Несколько дней назад ее восстановило Управление дорог и зеленых насаждений.

Несмотря на это, в среду, 24 сентября, на своей Facebook-странице Малкович опубликовал видео с повторным заклеиванием таблички – теперь уже наклейками в виде флага Польши.

Он также обнародовал видео, на котором снимает украинский флаг с крыши здания, установленный рядом с польским, и заменяет его еще одним бело-красным.

Знак солидарности с украинским народом

Площадь в конце улицы Армии Крайовой в Гдыне назвали "Площадью Свободной Украины" 28 апреля 2022 года. До этого она не имела названия.

"Мы все глубоко тронуты тем, что происходит с нашими восточными соседями, как жестокостью российского захватчика, так и героизмом украинских защитников. Мы не оставляем их в эти трудные времена и выражаем это различными способами. [...] Мы хотим особым образом почтить героизм украинского народа, который с большой решимостью борется за выживание своего независимого государства", – заявил тогда мэр Гдыни Войцех Щурек.

В декабре 2024 года табличку похитили. Несколько дней назад ее восстановило Управление дорог и зеленых насаждений Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, в Варшаве в городском автобусе напали на активистку Зенобию Жачек. Она вступилась за пожилую украинку, которую начал агрессивно оскорблять один из пассажиров из-за украинского языка. Мужчина также выкрикивал антиукраинские лозунги и призвал украинцев убираться из Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!