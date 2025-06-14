В Польше евродепутату-украинофобу запретили вход в парламент: нарушает достоинство Сейма

Скандальному евродепутату Гжегожу Брауну запретили вход в парламент Польши. Соответствующее распоряжение 11 июня выдало руководство Сейма; в силу оно вступило 13 июня и продлится до конца 10-го созыва парламента.

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Пресс-служба опубликовала сообщение об этом в X (Twitter). "Вступило в силу постановление, запрещающее вход и проникновение в помещения и здания, находящиеся под управлением Канцелярии Сейма, члену Европейского парламента Гжегожу Брауну", – сказано в тексте.

Запрет принят на основе законов и постановлений, в которых говорится о "лицах, которые своим поведением или внешним видом нарушают достоинство Сейма".

Гжегож Браун – ультраправый политик и представитель партии "Конфедерация". Он неоднократно попадал в скандалы, связанные с антиевропейской, антисемитской и антиукраинской позицией.

11 июня он в помещении польского Сейма разбил стенд выставки, посвященной равенству и ЛГБТ-сообществу. Браун сбросил картины с мольбертов на землю, согнул их и наступил, чтобы доски переломились.

"Загляните в Конституцию... Почитайте, пожалуйста, категорию оскорбления общественной морали", – ответил политик на вопрос журналистов о том, почему он это делает.

Ранее Браун уже совершал скандальные выходки. Он снял со здания Министерства промышленности Польши флаг Европейского Союза и вытер о него ноги. Еще один флаг ЕС он сжег; также срывал с госзданий флаги Украины.

В декабре 2023 года, после торжественного зажжения свечей на ханукальной меноре в польском Сейме, Браун демонстративно потушил пламя с помощью огнетушителя.

Из-за многочисленных нарушений 6 мая 2025 года Европейский парламент снял с него иммунитет.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Польше распространили фейк о Волынской трагедии: якобы решением Министерства культуры и стратегических коммуникаций приостановлено поисковые и эксгумационные работы в Пужниках на Тернопольщине. Это не соответствует действительности, подчеркнул глава ведомства Николай Точицкий.

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