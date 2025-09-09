В Непале протестующие подожгли резиденцию президента и премьера, членов правительства эвакуировали: что происходит. Фото и видео

В Непале вспыхнули масштабные протесты, которые переросли в насилие и поджоги правительственных зданий. Премьер-министр Х. П. Шарма Оли подал в отставку после того, как антикоррупционные демонстранты нарушили бессрочный комендантский час и вступили в столкновения с полицией.

Накануне протесты уже унесли жизни 19 человек, более ста получили ранения из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль. Об этом пишут reuters и indiatoday.

Беспорядки стали одними из самых серьезных за последние десятилетия в бедной гималайской стране, которая со времени отмены монархии в 2008 году страдает от политической нестабильности и экономической неопределенности. Несмотря на отставку премьера, протестная активность не утихла.

Протестующие поджигали покрышки на дорогах, бросали камни в полицию, штурмовали здания парламента и Верховного суда, а также подожгли резиденции высокопоставленных чиновников и отель Hilton, который принадлежит одному из лидеров правящей партии.

Организаторы протестов назвали акции "демонстрациями поколения Z", отражающими общее недовольство молодежи коррупцией и экономическим бездействием правительства. Сотни людей из других городов, в том числе вблизи границы с Индией, двинулись в столицу Катманду, чтобы поддержать протест. На границе с Индией власти ввели режим повышенной готовности и усилили полицейский контроль.

В сети появились видео, на которых видно, как парламент горит в пламени, а черный дым поднимается над городом. Демонстранты несли плакаты с лозунгами "Хватит!" и "Покончим с коррупцией!", заявляя, что выходят против авторитарных методов власти и системной коррупции.

Одной из триггерных причин массовых акций стал запрет социальных сетей, который правительство временно возобновило после эскалации протестов. Местные жители отмечают, что доступ к соцсетям важен не только для развлечений, но и для бизнеса и туристической отрасли, которая является ключевой для экономики Непала.

Таким образом молодежь свергла правительство страны. Запрет на соцсети отменили. Власть уже эвакуируют вертолетами.

