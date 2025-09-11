В NASA запретили гражданам Китая с американскими визами работать над космическими программами: в чем причина

С 5 сентября NASA запретило гражданам Китая, имеющим американские визы, работать в программах агентства. Представители NASA объяснили такое решение необходимостью обеспечения безопасности.

Видео дня

Об этом, ссылаясь на источники, заявило агентство Bloomberg. Журналисты подчеркнули, что ситуация возникла на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином, а также космической гонки, когда оба государства стремятся покорить Луну.

Что произошло

В NASA и раньше существовали ограничения на прием на работу граждан КНР, но китайцы с визами США имели возможность вносить вклад в исследования космоса в качестве подрядчиков, аспирантов или университетских ученых.

5 сентября гражданам Китая, работавшим с NASA, было отказано в доступе к системам данных агентства и в участии в совещаниях, касающихся их работы, – как лично, так и виртуально. И, судя по информации Bloomberg, решение стало неожиданностью.

Позже представительница Национального аэрокосмического агентства США Бетани Стивенс подтвердила новые ограничения.

"В NASA приняли внутренние меры в отношении граждан Китая, включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к нашим объектам, материалам и сетям, чтобы обеспечить безопасность нашей работы", – объяснила Стивенс.

Что предшествовало

И Китайская Народная Республика, и Соединенные Штаты Америки планируют отправить пилотируемые миссии на Луну в течение следующих пяти лет.

Исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи недавно отвергал опасения, что Пекин опередит Вашингтон в освоении Луны. В недавнем обращении к сотрудникам агентства он, шутя, заявлял: "Будь я проклят, если это произойдет".

"Сейчас мы участвуем во второй космической гонке. Китайцы хотят вернуться на Луну раньше нас. Этого не будет. Америка лидировала в космосе в прошлом, и мы продолжим лидировать в космосе в будущем", – заверял он.

Сенатор США от Техаса Тед Круз отмечал, что Америке необходимо гарантировать, что "США, а не Китай, будут устанавливать правила игры в космосе".

Как писал OBOZ.UA, прошедшим летом астронавты NASA на Международной космической станции имели возможность увидеть крайне редкое природное явление во время пролета над Мексикой и США. Это был "спрайт" – большой электрический разряд в верхних слоях атмосферы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!