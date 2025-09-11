В NASA запретили гражданам Китая с американскими визами работать над космическими программами: в чем причина
С 5 сентября NASA запретило гражданам Китая, имеющим американские визы, работать в программах агентства. Представители NASA объяснили такое решение необходимостью обеспечения безопасности.
Об этом, ссылаясь на источники, заявило агентство Bloomberg. Журналисты подчеркнули, что ситуация возникла на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином, а также космической гонки, когда оба государства стремятся покорить Луну.
Что произошло
В NASA и раньше существовали ограничения на прием на работу граждан КНР, но китайцы с визами США имели возможность вносить вклад в исследования космоса в качестве подрядчиков, аспирантов или университетских ученых.
5 сентября гражданам Китая, работавшим с NASA, было отказано в доступе к системам данных агентства и в участии в совещаниях, касающихся их работы, – как лично, так и виртуально. И, судя по информации Bloomberg, решение стало неожиданностью.
Позже представительница Национального аэрокосмического агентства США Бетани Стивенс подтвердила новые ограничения.
"В NASA приняли внутренние меры в отношении граждан Китая, включая ограничение физического и кибербезопасного доступа к нашим объектам, материалам и сетям, чтобы обеспечить безопасность нашей работы", – объяснила Стивенс.
Что предшествовало
И Китайская Народная Республика, и Соединенные Штаты Америки планируют отправить пилотируемые миссии на Луну в течение следующих пяти лет.
Исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи недавно отвергал опасения, что Пекин опередит Вашингтон в освоении Луны. В недавнем обращении к сотрудникам агентства он, шутя, заявлял: "Будь я проклят, если это произойдет".
"Сейчас мы участвуем во второй космической гонке. Китайцы хотят вернуться на Луну раньше нас. Этого не будет. Америка лидировала в космосе в прошлом, и мы продолжим лидировать в космосе в будущем", – заверял он.
Сенатор США от Техаса Тед Круз отмечал, что Америке необходимо гарантировать, что "США, а не Китай, будут устанавливать правила игры в космосе".
