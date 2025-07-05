Редкое космическое явление: NASA зафиксировали временные световые вспышки над Мексикой. Фото

Астронавты NASA на Международной космической станции 3 июля, во время пролета над Мексикой и США, имели возможность увидеть крайне редкое природное явление. Это – большой электрический разряд в верхних слоях атмосферы.

Видео дня

Астронавтка Николь Айерс успела сделать фото явления, известного как "спрайт". Она обнародовала его на своей странице в Instagram.

"У нас замечательный вид над облаками, а ученые могут использовать такие фотографии, чтобы лучше понять формирование, характеристики и связь спрайтов с грозами", – отметила она.

"Спрайт" является видом электрических разрядов холодной плазмы, бьющей в мезосфере и термосфере. Это крайне редкое явление – хотя теоретически его существование было предсказано в 1924 году, впервые явление было зафиксировано лишь в 1989 году, и то случайно. С того времени спрайты фиксировали всего два десятка раз.

Хотя грозы на Земле идут каждый день, "спрайты" фиксируют нечасто, потому что это молнии, которые бьют над всеми слоями облаков, поэтому с поверхности планеты их трудно увидеть.

Спрайт – явление разных цветов, и это объясняется разным давлением и составом атмосферы на разных высотах. На высоте 70 км азот дает красное свечение, а чем ближе к Земле, тем больше давление и количество кислорода, что меняет цвет на синий, голубой и белый.

До сих пор о физической природе спрайтов известно очень мало.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние годы NASA отслеживает странную деформацию магнитного поля Земли, и эта аномалия растет, приближаясь к территории Северной Америки. Речь идет о так называемой Южно-Атлантической аномалии.

Также OBOZ.UA писал, что глобальная техносфера может образовать планетарную нейронную сеть, которую можно назвать "мозгом" Земли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.