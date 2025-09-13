В Лондоне проходит многотысячный митинг против мигрантов и исламизации Британии. Видео

В субботу, 13 сентября, в Лондоне прошла масштабная акция протеста против миграции и исламизации Великобритании. Участие в ней приняли более 100 тысяч человек, которые вышли с национальными флагами и плакатами.

Об этом пишет Reuters. Марш, организованный известным антииммиграционным активистом Томми Робинсоном, стал одной из крупнейших праворадикальных демонстраций в истории страны.

Подробности протестов в Лондоне

Полиция сообщила, что в марше Робинсона "Объединим королевство" приняли участие около 110 000 человек, которых держали отдельно от проходившего неподалеку контрпротеста "Противостоять расизму", в котором приняли участие около 5000 человек.

В лондонской полиции сообщили, что офицерам пришлось вмешаться в нескольких местах, чтобы остановить протестующих движения "Объединим Королевство", которые пытались попасть в "стерильные зоны" между двумя протестами, прорвать полицейские кордоны или добраться до противоборствующих групп.

Кроме этого, на нескольких офицеров было совершено нападение, а дополнительные офицеры были привлечены с защитным снаряжением при поддержке полицейских лошадей.

Марш стал кульминацией чрезвычайно напряженного лета в Великобритании, во время которого протесты проходили возле отелей, где размещались мигранты.

Демонстранты несли флаг Великобритании и национальный флаг Англии (белое полотнище с прямым крестом святого Георгия), другие – американские и израильские флаги и носили кепки MAGA президента США Дональда Трампа. Они скандировали лозунги с критикой премьер-министра Кира Стармера и несли плакаты, некоторые из которых содержали надпись "Отправьте их домой". Некоторые участники привели детей.

Робинсон назвал марш "Объединим королевство" празднованием свободы слова. Активисты также оплакивали Чарли Кирка, американского консервативного активиста, которого застрелили в среду, во время его выступления перед студентами Университета Юты.

"Сотни тысяч людей уже заполнили улицы центрального Лондона, поскольку мы объединяемся за наши свободы", – сказал Робинсон.

Робинсон, настоящее имя которого – Стивен Яксли-Леннон, называет себя журналистом, который разоблачает правонарушения государства, и среди своих сторонников причисляет американского миллиардера Илона Маска. Крупнейшая антииммигрантская политическая партия Великобритании, Reform UK, которая в последние месяцы лидировала в опросах общественного мнения, держится на расстоянии от Робинсона, который имеет несколько уголовных судимостей.

"Мы хотим, чтобы наша страна вернулась, мы хотим, чтобы наша свобода слова вернулась на правильный путь", — сказала участница митинга Сандра Митчелл. "Они должны остановить нелегальную миграцию в эту страну. Мы верим в Томми".

Полиция заявила, что в субботу по всему Лондону будет развернуто более 1600 офицеров , включая 500, привлеченных из других сил. Кроме патрулирования двух демонстраций, лондонские силы перегружены громкими футбольными матчами и концертами.

"Мы будем подходить к ним, как и к любым другим протестам, обеспечивая бесстрашие и приверженность, гарантируя, что люди могут осуществлять свои законные права, но будучи решительными в решении инцидентов или правонарушений, если они случатся", – сказал командир Клэр Гейнс, который возглавляет полицейскую операцию.

Гейнс добавил, что полиции известно об истории "антимусульманской риторики и инцидентов оскорбительного скандирования со стороны меньшинства" на предыдущих протестах, но сказал, что лондонские общины не должны чувствовать, что им нужно оставаться дома.

В прошлую субботу почти 900 человек были арестованы на лондонской демонстрации против запрета протестной группы "Палестинское действие". Иммиграция стала доминирующей политической проблемой в Великобритании, затмив беспокойство о нестабильной экономике, поскольку страна сталкивается с рекордным количеством заявлений о предоставлении убежища.

Более 28 000 мигрантов прибыли на небольших лодках через Ла-Манш с начала этого года. Красно-белые английские флаги распространились вдоль улиц и были нарисованы на дорогах. Сторонники называют это спонтанной кампанией национальной гордости, но антирасистские активисты видят в этом послание враждебности к иностранцам.

