В Красном море повреждены подводные кабели: где возникли проблемы с интернетом

В Красном море зафиксирован обрыв подводных кабелей, из-за которого доступ к интернету был нарушен в некоторых частях Азии и Ближнего Востока. Пока что неясно, что стало причиной повреждения инфраструктуры.

Существуют опасения, что кабели на дне Красного моря могут стать целью кампании йеменских повстанцев-хуситов (в том числедля давления на Израиль ради прекращения войны против ХАМАС в секторе Газа). Подобные обрывы уже фиксировались в 2024 году, однако хуситы отрицают, что атаковали эти линии, передает Associated Press.

Что именно повреждено

Подводные кабели являются одной из основ интернет-соединений, наряду со спутниковыми и наземными линиями связи. Обычно провайдеры имеют несколько точек доступа и, если одна перестала отвечать, перенаправляют трафик, хотя это может замедлить работу интернета.

Компания Microsoft на официальном сайте объявила, что на Ближнем Востоке "могут наблюдаться повышенные задержки из-за обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море".

Компания NetBlocks, занимающаяся мониторингом доступа ко всемирной паутине, заявила, что "серия сбоев в работе подводных кабелей в Красном море привела к ухудшению качества интернет-соединения во многих странах", включая Индию и Пакистан. Прессслужба компании объясняет ситуацию "сбоями в работе кабельных систем SMW4 и IMEWE в районе Джидды, Саудовская Аравия". Стоит подчеркнуть, что власти Саудовской Аравии эту информацию не подтверждали.

SMW4 (Юго-Восточная Азия – Ближний Восток – Западная Европа) эксплуатируется компанией Tata Communications, входящей в индийский конгломерат.

IMEWE (Индия – Ближний Восток – Западная Европа) эксплуатируется под контролем Alcatel Submarine Networks.

Какие страны подтвердили проблемы

Телекоммуникационный гигант Пакистана Pakistan Telecommunications Co. Ltd. в субботу, 6 августа, упомянул факт снижения скорости интернета.

Власти Кувейта заявили об обрыве кабеля FALCON GCX, проходящего через Красное море, что привело к перебоям в электроснабжении этой небольшой, богатой нефтью страны.

В Объединенных Арабских Эмиратах, где расположены Дубай и Абу-Даби, пользователи государственных сетей Du и Etisalat жаловались на снижение скорости интернета. Однако правительство (по состоянию на 7 сентября) не признавало перебои.

Журналисты АР указали, что ремонт подводных кабелей может занять несколько недель.

Как писал OBOZ.UA, в феврале в Балтийском море в экономической зоне Швеции у берегов острова Готланд был обнаружен новый обрыв подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion 1, проложенного между Финляндией и Германией. В 2024 году этот же кабель повреждали дважды.

