Правящая партия Грузии снова использовала кадры войны в Украине для предвыборной агитации. Видео

Правящая партия "Грузинская мечта" снова использовала кадры разрушенных украинских городов в своей политической рекламе. Электоральные баллы перед местными выборами в Грузии эта известная пророссийскими настроениями политсила собирается набрать, демонстрируя последствия агрессии России против Украины.

Ролик, поражающий своей циничностью, опубликован в соцсетях "Грузинской мечты". При этом представители власти Грузии делают вид, что во время российско-грузинской войны в 2008-м россияне не превратили грузинские города в такие же руины, а защиту украинского народа от российской агрессии выдают за вину Украины в войне.

В "Грузинской мечте" решили продолжить танцевать на костях и крови украинцев – и снова использовали кадры российско-украинской войны.

Чтобы прорекламировать себя перед предстоящими местными выборами 4 октября, в правящей партии Грузии, которая придерживается выраженного пророссийского курса, использовали фото с превращенными российскими войсками в груду кирпичей украинскими городами и селами, изуродованными домами, разрушенными мостами.

Не остановились в "Грузинской мечте" даже перед использованием фото с захоронениями украинских воинов, погибших, защищая родную землю и кадрами с супругами из Киева, которые почти сутки провели возле разрушенной многоэтажки в тщетной надежде на чудо и на то, что их сын, который там жил, будет найден живым.

Все эти жуткие кадры с последствиями российской агрессии, зафиксировавшие руины, страдания, боль и смерть, грузинская правящая партия противопоставляет цветным фотографиям из Грузии, с целой жилой и транспортной инфраструктурой.

Кадры из Украины подписаны "Нет войне", фотографии из Грузии "призывают": "Выбирай мир".

"Мир Грузии — больше добра для Тбилиси", – указано в комментарии к ролику.

Подобное противопоставление создает впечатление, что российско-украинскую войну начала Украина, а "путь к миру", мол, лежит в сохранении колониального относительно РФ статуса формально независимого государства. Защита украинцев от внешнего вторжения в трактовке "Грузинской мечты" является "виной": мол, сдались бы – и города остались бы целыми. Ролик, очевидно, должен сформировать в головах избирателей простую антитезу: или дружба с РФ, которую обеспечивает "Грузинская мечта" – или война с Россией.

В то же время подобные циничные манипуляции указывают на поразительную "амнезию" представителей действующей грузинской власти, ведь, кажется, они совсем забыли, как выглядели грузинские города каких-то 17 лет назад, во время пятидневной российско-грузинской войны 2008 года и во что превратили их россияне. И показывать фото с той войны с противопоставлением их нынешнему процветанию в "Грузинской мечте" почему-то не спешат.

На самом деле "Грузинская мечта" прибегает к использованию кадров войны в Украине для собственного политического пиара уже не впервые. Осенью 2024-го на костях убитых россиянами украинцев представители этой политической силы "въехали" в парламент: в рамках предвыборной кампании "Грузинская мечта" использовала серию плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставлялись грузинские фонтаны и новые автобусы.

В частности, активно использовали представители провластной партии Грузии фото из разрушенного Россией Мариуполя и других городов, которые в результате "российского освобождения" остались лишь точками на картах. Посыл был прост: то же самое, мол, ждет и Грузию, если на смену пророссийской "Грузинской мечте" к власти придут оппозиционные силы.

Тогдашняя президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала баннеры, назвав их "позорными и оскорбительными для культуры, традиций, истории и веры".

"Насколько жалкими надо быть, чтобы бессовестно предлагать вашему народу плакат, изготовленный в кузнице КГБ", — метко отметила тогда она.

Министерство иностранных дел Украины тогда выступило с осуждением использования изображений украинских городов, пострадавших от российских обстрелов. Такие действия там назвали недопустимыми.

Сейчас же президентом Грузии является бывший футболист Михаил Кавелашвили. На "выборах" главы государства этот представитель "Грузинской мечты" был единственным "кандидатом". Так что осудить подобные "методы" предвыборной борьбы, являющиеся глубоко оскорбительными и пренебрежительными по отношению к Украине, среди официальных лиц Грузии больше некому.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что большинство граждан Грузии считают внешнюю политику власти пророссийской. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в стране опроса. Такого мнения придерживаются 55% населения Грузии, а в Тбилиси – 62%.

Однако достаточно ощутимым – до трети населения – является процент грузин, которые усмотрели во внешней политике действующей грузинской власти сбалансированность и отсутствие "крена" в сторону обслуживания интересов РФ.

