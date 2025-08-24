В Ереване российский истребитель пробил ограждение и врезался в столб. Видео

В столице Армении Ереване российский истребитель МиГ врезался в забор и столб. Это произошло во время транспортировки самолета.

Видео дня

Как передает Аrmiya.az, инцидент произошел около 02:15 (по местному времени) воскресенья, 24 августа. Никто не пострадал.

Что известно

Борт (вероятнее всего, Миг-29 ВКС РФ) буксировали по улице посреди ночи. По предварительным данным, из-за технической неисправности истребитель скатился с платформы вследствие поломки жесткой сцепки.

В результате самолет врезался в металлический столб, а затем – в дорожное ограждение на проспекте Аршакуняц.

Движение на участке дороги, ведущем к аэропорту "Эребуни", было временно перекрыто патрульными и сотрудниками Военной полиции Министерства обороны Армении.

На кадрах с места происшествия видно, что один из мужчин пытался остановить 11-тонный самолет, схватив руками буксировочную штангу.

Момент аварии:

Российские войска в Армении

В Армении находится 102-я военная база ВС РФ (в городе Гюмри), также в аэропорте "Эребуни", поблизости от Еревана, размещена авиагруппа тактической и армейской авиации страны-агрессора.

Согласно договоренностям, заключенным в 2010-м, срок нахождения российской военной базы в Армении – по меньшей мере до 2044 года.

По информации журналистов, в "Эребуни" на вооружении россиян есть истребители МиГ-29, вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также зенитно-ракетные комплексы С-300 и армейские, средней дальности – "Бук-М1-2".

Как ранее писал OBOZ.UA, в этом году российские авиастроители, по данным СМИ, поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов. На это повлияли санкции, касающиеся иностранных комплектующих, а также высокие процентные ставки, которые сдерживают инвестиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!