В Дубае горел 67-этажный жилой небоскреб: эвакуировали 4 тысячи человек. Видео

В ночь на 14 июня в районе Dubai Marina произошел масштабный пожар в 67-этажном жилом небоскребе Tiger Tower (Marina Pinnacle). По данным местных СМИ, из здания эвакуировали 3820 жильцов из 764 квартир.

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В результате ЧП нет жертв или травмированных - все люди вовремя покинули помещение. Об этом сообщает The National.

Пожар вспыхнул около 21:30 на верхних этажах небоскреба. На место оперативно прибыли подразделения Гражданской обороны Дубая, которые боролись с огнем в течение шести часов.

Утром над зданием еще был виден дым, однако огонь был локализован. Спасатели, медики и службы психологической помощи продолжают дежурство на месте происшествия.

Из-за инцидента было нарушено движение транспорта. Управление транспорта Дубая (RTA) временно приостановило движение поездов между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah. Для пассажиров организованы альтернативные автобусные маршруты.

Причины возгорания пока неизвестны - продолжается официальное расследование. Ожидается дополнительная информация от Гражданской обороны Дубая. Ситуация на месте стабилизирована, коммунальные и экстренные службы работают над восстановлением нормальной инфраструктурной работы.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в среду, 21 мая, произошел пожар на местной ТЭЦ. Огнем охватило градирню, на месте работали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 30 мая, произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного как Центральный ЗАГС). Над местом происшествия поднимался густой черный дым, по меньшей мере на высоту 20 метров.

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