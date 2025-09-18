В Дании назвали Россию 'угрозой для Европы' и заявили о закупке оружия большой дальности: российский посол устроил истерику

Дания объявила о намерении закупить высокоточное оружие большой дальности с целью укрепления оборонного потенциала страны и коллективного сдерживания НАТО на фоне угрозы, которую представляет Россия. Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин назвал это "откровенным безумием".

Правительство заявило об "исторической реконструкции датской обороны"

Министерство обороны Дании сообщило на официальном сайте, что решение принято на основании рекомендаций военного руководства, в частности начальника Генерального штаба. Глава МО Троэльс Лунд Поульсен отметил, что страна будет укреплять возможности наземной и воздушной компонент ПВО, "а также более активного противодействия угрозам, находящимся вдали от Дании".

"Мы находимся в процессе исторической реконструкции датской обороны, и естественно, что мы постоянно ищем наилучшие способы защиты Дании и Королевства в будущем, а также способствуем безопасности наших союзников", – объяснил министр.

Он указал на опыт украинской армии, который показывает важность комплексной и эшелонированной противовоздушной обороны.

"Мы приобретаем высокоточное оружие большей дальности, чтобы – посредством сдерживания – избежать ситуации, когда оно понадобится. Этого требует НАТО, и это призвано способствовать достижению цели – обеспечить самооборону Европы не позднее 2030 года. В сложившейся ситуации мы должны вооружиться, чтобы сдерживать противника", – подчеркнул министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

Начальник Генштаба Михаэль Виггерс Хильдгор тоже акцентировал внимание на том, что дальнобойное оружие необходимо для надежного сдерживания.

"Вооруженные силы должны быть способны противостоять угрозам до того, как они достигнут нашей территории", – объяснил военный.

В Минобороны сейчас изучают рынок, чтобы определить, какое высокоточное оружие большой дальности лучше всего отвечает потребностям страны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду, 17 сентября, заявила, что наращивание оборонных способностей необходимо, чтобы сдержать российскую военную угрозу, которая сохранится "на годы вперед", передает Reuters.

"Нет сомнений в том, что Российская Федерация будет представлять угрозу для Европы и Дании еще долгие годы", – отметила Фредериксен, добавив, что непосредственной угрозы нападения на Данию нет.

Реакция России

Посол страны-агрессора РФ Владимир Барбин назвал такое обоснование необходимости вооружаться "откровенным безумием". Ему привиделось, что России снова угрожают.

"Никому, нигде и никогда в мире даже в голову не приходило публично угрожать ядерной державе", – сказал дипломат.

"Эти заявления, несомненно, будут приняты во внимание. Отныне следует исходить из того, что Дания не только рассматривает возможность прямого военного столкновения с Россией, но и готовится к такому сценарию", – добавил россиян.

Метте Фредериксен прокомментировала высказывание Барбина. "Россия пытается угрожать Европе и НАТО, чтобы мы не защищали своих людей и границы. Конечно, мы не дадим себя запугать", – заявила она телерадиокомпании DR.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Дании для быстрого строительства украинского завода по производству твердого ракетного топлива близ авиабазы "Скридструп" придется нарушить более 20 различных правил и законов. Предприятием будет руководить оборонная компания Fire Point. Правительство использует так называемый закон Троэльса Лунда, чтобы помочь запустить украинский завод уже в 2025 году.

