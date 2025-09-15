Проигнорировали 20 законов: в Дании разрешили строительство украинского завода по производству ракетного топлива

В Дании для быстрого строительства украинского завода по производству твердого ракетного топлива близ авиабазы "Скридструп" придется нарушить более 20 различных правил и законов. Предприятием будет руководить оборонная компания Fire Point.

Как передает издание DR, об этом говорится в проекте указа, который Датское управление по делам бизнеса разослало для обсуждения. Правительство получит полномочия проигнорировать отдельные нормы об охране окружающей среды, планировании и защите природы благодаря так называемому закону Троэльса Лунда. Он вступит в силу уже в сентябре 2025 года.

Как закон Троэльса Лунда поможет строительству украинского предприятия ВПК

Закон призван обеспечить властям "необходимые возможности для быстрой реализации конкретных строительных проектов и оперативных мероприятий, которые служат существенным целям национальной обороны или гражданской чрезвычайной ситуации ".

". Закон позволит отступать от других законодательных актов, если правительство сочтет это необходимым.

Закон допускает экспроприацию (принудительное лишение собственности), если это необходимо для реализации проекта.

Закон позволяет украинским производителям оружия открывать заводы в Дании, а также упрощает строительство казарм и других объектов.

Закон ограничивает возможность граждан обжаловать такие решения.

Действие этого закона будет отменено в конце 2028 года.

Что известно о будущем предприятии Fire Point

Завод будет специализироваться на производстве твердого ракетного топлива – ключевого компонента для украинских ракет. Разместят его рядом с аэродромом "Скридструп", где базируются истребители F-35 Королевских Воздушных сил Дании.

Запуск предприятия запланирован на 1 декабря 2025 года. Для работы на датском рынке Fire Point создала дочернюю компанию FPRT, которая уже получила местный регистрационный номер CVR и запустила официальный сайт fprt.dk.

Это будет первое украинское оборонное производство на территории Дании.

Главный юридический консультант датского аналитического центра Justitia Кристофер Бадсе заявил, что Fire Point временно освободят от действия распоряжения о контроле риска крупных аварий, связанных с опасными веществами. Это означает, что компания не обязана соблюдать ряд требований, направленных на предотвращение масштабных инцидентов и минимизацию вреда для людей и окружающей среды.

Датские власти планируют осуществлять постоянный надзор за строительством, сотрудничать с компанией и искать практические решения для учета безопасности, здравоохранения и экологии.

Добавим, что Fire Point – это украинская компания, занимающаяся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве. Основана в 2022 году после российского полномасштабного вторжения.

Fire Point выпускает дальнобойные беспилотники FP-1 и FP-2, ракеты "Фламинго" и ведет разработку баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем ПВО.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина и Литва начнут совместное производство оборонной продукции. Среди первых планируется запуск производства дальнобойных дронов.

