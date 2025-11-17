В Дании хотят удвоить количество резервистов, используя призыв 18-летних девушек по лотерее – The Times

В Дании планируют вдвое увеличить количество резервистов, привлекая к призыву женщин. Ранее это требование касалось только мужчин, однако теперь к лотерее с возможным призывом на военную службу будут привлекать и девушек, достигших 18 лет.

Видео дня

Об этом сообщает The Times. Кампания по расширению набора имеет целью сформировать резервную армию Дании, увеличив количество новобранцев с примерно 4 000 до 7 500 в год. Срок службы также продлен с четырех до 11 месяцев.

Угроза со стороны России растет

Такие изменения стали одним из сигналов того, что страна демонстрирует готовность к возможным военным угрозам. В прошлом месяце правительство объявило о дополнительных оборонных расходах в 3,2 млрд фунтов стерлингов (примерно $4.13 млрд), что позволит приобрести больше истребителей F-35, беспилотников и кораблей.

В долгосрочной перспективе планируется инвестировать 20 млрд фунтов ($26,276 млрд) в течение десяти лет. Доля расходов на оборону в ВВП повысилась с 2% в 2023 году до 3% в текущем году.

Датское правительство, как и значительная часть общества, убеждено, что угроза со стороны России растет. На беспокойство повлияли и случаи вторжения российских беспилотников. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала появление дронов над Копенгагенским аэропортом как самую серьезную атаку на критическую инфраструктуру страны.

Также в Европе уже есть государства, где действует обязательная военная служба, среди них Эстония, Финляндия, Латвия и Литва, в частности страны, граничащие или находящиеся ближе всего к границам с Россией.

Что известно о призыве в Дании

Незадолго до своего 18-летия все молодые люди получают письмо от Министерства обороны с приглашением посетить день обороны и пройти регистрацию в призывной службе. Неявка считается нарушением и наказывается штрафом в 1000 крон. Если проигнорировать приглашение во второй раз, сумма увеличивается до 3000 крон, а после третьей неявки полиция приедет домой, чтобы принудительно доставить человека в призывной пункт.

После презентации потенциальные призывники сдают часовой электронный тест, который охватывает задачи на вербальное мышление и математическую логику и проходят медицинский осмотр. Завершающий этап – вытянуть число от 1 до 36 000 и ждать дальнейших решений. Лиц могут вызвать на службу до 32-летнего возраста. Те, кому выпадают низкие номера (1–8000), имеют более высокие шансы быть призванными, если не будет хватать добровольцев.

Военная служба продолжительностью 11 месяцев является оплачиваемой: новобранцы получают ежемесячную зарплату, необлагаемые суточные – целом около 1400 фунтов в месяц, а также бесплатное проживание. При необходимости службу разрешается отложить до завершения обучения.

"Вся ситуация безопасности в Европе после повторного вторжения России в Украину дала понять, что все мы должны быть лучше подготовлены к тому, чтобы заботиться о собственной безопасности. Чтобы сделать это и получить полную пользу от всего нашего населения, лучшим путем является призыв к военной службе по полу", – сказал командир Суне Лунд.

Критики этого закона настаивают, что расширение военного потенциала Дании может только обострить напряженность в Европе. По их мнению, наличие большей армии повышает вероятность ее использования.

"Важнейший путь сейчас – это сдерживание, а при необходимости – участие в коллективной обороне НАТО", – отметил руководитель программы призыва в армии Дании Полковник Кеннет Стром.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Германии планирует привлечь около 80 тысяч новобранцев, чтобы достичь целей НАТО по численности вооруженных сил. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что со следующего года 18-летние мужчины должны заполнять анкету, где будут указывать свою готовность к службе сроком не менее шести месяцев. Ожидается, что благодаря этому количество новобранцев возрастет до нескольких тысяч в год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!