В Черном море у побережья Болгарии затонуло судно с украинскими моряками: что известно об их судьбе

В воскресенье, 12 октября, в Черном море недалеко от болгарского побережья затонуло грузовое судно EILEEN, следовавшее из Турции в Украину. На борту находились 10 украинских моряков.

Об этом сообщило издание Maritime.bg. Отмечается, что корабль находился в эксплуатации украинской компании.

Детали аварии

Это произошло примерно в 140 морских милях (260 километров) к востоку от Варны.

Судно "Eileen", которое вышло из турецкого порта Бартин и направлялось в Украину, подало сигнал бедствия около 13:00. В сообщении говорилось, что корабль получил пробоину в борту, через которую проникает вода.

Морской спасательно-координационный центр Варны немедленно начал поисково-спасательную операцию. К операции были привлечены силы трех стран – Болгарии, Румынии и Турции. На место происшествия направили болгарский пограничный катер, румынское судно, турецкое вспомогательное судно и вертолет ВМС Болгарии.

Первыми на место прибыли экипажи турецкого судна MURAT ILHAN, которое дежурило возле газового месторождения в блоке "Сакарья" и находилось примерно в 20 морских милях от места аварии "Eileen".

Именно они обнаружили два спасательных плота со всем экипажем EILEEN. Все 10 украинских моряков были живы и находились в удовлетворительном состоянии.

После этого украинский экипаж подняли на борт турецкого судна. По данным болгарских ВМС, вертолет, который также участвовал в спасательной операции, оставался в районе до полного завершения миссии, однако эвакуация с воздуха не понадобилась.

"После проверки состояния их здоровья не возникло необходимости в эвакуации по воздуху с помощью вертолета ВМС Болгарии, который оставался в районе до завершения спасательной операции", – говорится в сообщении.

Причины аварии в настоящее время выясняются.

Судно "Eileen" неоднократно задерживали из-за нарушений

"Eileen" – грузовое судно, построенное в 1993 году. Им управляла компания, базирующаяся в Одессе.

В течение 2025 года из-за выявленных нарушений судно трижды задерживали во время проверок в портах разных стран – в июле в Поти (Грузия), в июне – в Астакосе (Греция), а также в марте – в Тузле (Турция).

Последняя инспекция судна проведена в Измаиле (Одесская область), во время которой обнаружили пять несоответствий по стандартам BSMoU.

