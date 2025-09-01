В Австралии мужчина протаранил ворота генконсульства РФ и отказался сдаваться полиции: все подробности. Фото

В Сиднее на востоке города произошел инцидент возле Генерального консульства Российской Федерации. Автомобиль врезался в ворота диппредставительства, а водитель отказывался выполнять требования полиции.

Об этом пишет abc. Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что белый внедорожник с 39-летним водителем прибыл к консульству около 8 утра.

Правоохранители пытались остановить мужчину, однако он протаранил ворота и отказывался выходить из машины.

В результате повреждено стекло автомобиля, а один 24-летний полицейский получил травму руки и был госпитализирован. Для доступа к машине правоохранители использовали специальные инструменты. Свидетели рассказали, что слышали требования полиции к водителю: "Немедленно выйдите из машины" и "Ложитесь на землю", однако мужчина не реагировал.

Австралийская федеральная полиция привлекла подразделение дипломатической защиты, чтобы помочь арестовать нарушителя. Мужчину доставили в полицейский участок Сурри-Хиллз, а автомобиль отбуксировали с территории консульства.

"Никакой угрозы консульству или местной громаде пока нет", – отметили в полиции. Расследование инцидента продолжается.

