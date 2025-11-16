Украина нуждается в дальнейшей поддержке: президент Финляндии сделал прогноз по окончанию войны

Президент Финляндии Александр Стубб уверен, что прекращение огня в Украине в ближайшее время вряд ли будет достигнуто. По его словам, перемирие маловероятно до весны.

В связи с этим Стубб призвал европейских союзников продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на коррупционный скандал. Об этом президент Финляндии рассказал в интервью агентству Associated Press.

Европе нужна выносливость

По его словам, Европе понадобится выносливость, стойкость и упорство, чтобы пережить зимние месяцы, поскольку Россия продолжает свои гибридные атаки и информационную войну по всему континенту.

Стубб заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо быстро разобраться с коррупционным скандалом. Также он отметил, что эта ситуация выгодна России.

Тем не менее, он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева, который сталкивается с постепенным усилением позиций России на поле боя.

"Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году. Было бы хорошо что-то предпринять к марту", – сказал президент Финляндии.

По его словам, три главных вопроса на пути к прекращению огня – это гарантии безопасности для Украины, восстановление экономики и достижение некоего взаимопонимания по территориальным претензиям.

Давление на Россию

Стубб подчеркнул, чтобы достигнуть мира, президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам необходимо максимально усилить давление на Россию, чтобы изменить его стратегическое мышление. Он констатировал, что диктатор РФ Владимир Путин хочет лишить Украину независимости, суверенитета и территориальной целостности, и эти цели не менялись с начала войны.

Для этого он предложил использовать такие инструменты, как сотни миллиардов долларов замороженных российских активов, хранящихся в Европе в качестве обеспечения для финансирования Украины, а также усилить военное давление на Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Финляндии Александром Стуббом. Главы государств обсудили ночную атаку российской армии по Украине и дальнейшую поддержку нашего государства. Он подчеркнул, что только давлением можно заставить Москву закончить войну.

