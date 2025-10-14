Угрожал бойкотом: стало известно, из-за кого на мирный саммит по Газе не пригласили Нетаньяху

Участников мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе пришлось срочно менять после дипломатического конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не приземлится в Египте, если Беньямин Нетаньяху будет участвовать во встрече, запланированной на вторник.

Видео дня

О ситуации сообщило издание the Guardian со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа. По их данным, американский президент лично позвонил премьеру Израиля и пригласил его на саммит, который должен был состояться под совместным председательством США и Египта. Однако после протеста Анкары это приглашение быстро отозвали.

Дипломатическое напряжение перед саммитом

Нетаньяху якобы согласился приехать в Шарм-эль-Шейх после телефонного разговора с Трампом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Но когда стало известно о позиции Эрдогана, ситуация изменилась. Турецкий лидер, по сообщениям, прямо из самолета связался с ас-Сиси, чтобы высказать свои возражения.

В то же время в офисе израильского премьера подтвердили, что приглашение от Трампа действительно было, но Нетаньяху отказался приехать, ссылаясь на близость мероприятия к началу религиозного праздника. В заявлении говорится: "Премьер поблагодарил президента США за приглашение, но отметил, что не сможет прибыть из-за временных ограничений".

Сопротивление внутри Израиля

Некоторые министры из ультраправой части коалиции Нетаньяху также угрожали уйти в отставку, если он отправится на саммит. Присутствие премьера в Египте могло создать проблемы не только политического, но и юридического характера – против него Международный уголовный суд выдал ордер на арест за возможные военные преступления в Газе.

Хотя Египет не является участником Римского статута, появление Нетаньяху среди лидеров более двадцати государств вызвало бы громкий резонанс. Особенно среди тех арабских стран, которые до сих пор не нормализовали отношения с Израилем.

Чувствительный вопрос для мусульманского мира

Инцидент вокруг саммита показал, насколько сложно Вашингтону продвигать идею "нового Ближнего Востока", где Израиль должен был бы сотрудничать с мусульманскими государствами. Для Эрдогана любые фото или переговоры с Нетаньяху могли бы стать политической катастрофой дома – учитывая его жесткую риторику относительно "геноцида" в Газе.

Кроме того, участие Турции в планах по будущей международной миротворческой миссии в секторе Газа после войны тоже могло оказаться под угрозой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 13 октября, во время саммита в Египте состоялось подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газы. Свои подписи на документе поставили лидеры Египта, Катара, Турции и США как посредники в урегулировании конфликта. Документ подписали президенты Египта – Абдель Фаттах ас-Сиси, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, США – Дональд Трамп, и эмир Катара шейх Тамим бин Халифа Аль Тани.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!