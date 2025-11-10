У украинских беженцев в США возникнут проблемы: какие льготы отменяют

Украинские беженцы, проживающие в Соединенных Штатах, могут оказаться перед угрозой продовольственного кризиса. В частности, 1 ноября были отменены выплаты по "Программе дополнительной помощи по питанию" (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

Об этом сообщил генеральный директор Hope For Ukraine Юрий Боечко в интервью подкастеру-миллионнику Адаму Класфельду. По его словам, в среднем такая помощь на одного человека составляет около 210 долларов и является достаточно важной.

Изменения больше всего сказались на наиболее уязвимых группах населения

Известно, что письма об отмене или сокращении льгот SNAP начали поступать украинцам, проживающим в США, в конце октября, что по словам Боечко, стало "настоящей шоковой волной".

Он отметил, что в стране сейчас находится около 300 тысяч украинских беженцев, которые прибыли после 2022 года и получили статус временной защиты с разрешением на пребывание сроком на два года. Все они живут в Америке на законных основаниях, однако с 1 ноября потеряли право на получение помощи по программе SNAP.

Генеральный директор организации Hope For Ukraine расценил это как одно из самых жестких сокращений в рамках законопроекта Big Beautiful Bill, касающегося налогов и социальных расходов. По его мнению, эти изменения больше всего ударили по самым уязвимым слоям населения США.

"Чтобы вы понимали, средняя помощь SNAP на одного человека составляет около 210 долларов. И, знаете, Бюджетное управление Конгресса провело ряд глубоких исследований по этому вопросу. И это сокращение, не будет иметь большого влияния на бюджет. Это не огромная статья расходов. Но для этих семей, как одна семья, с которой я вчера разговаривал, у них шестеро детей, четверо из которых маленькие. И, знаете, они работают за минимальную зарплату. Для них помощь в размере около 1000 долларов, которую они получали для обеспечения едой, является чрезвычайно важной. И сейчас мы видим собственными глазами, что в Соединенных Штатах возникнет серьезный продовольственный кризис", – объяснил Боечко.

Он отметил, что сейчас основной задачей является привлечение внимания к проблеме, связанной с сокращением социальной поддержки. По его убеждению, в Сенате возможно найдутся представители обеих партий, которые осознают ошибочность этого решения, ведь, несмотря на незначительную долю расходов в бюджете, оно может иметь серьезные последствия для общин в будущем. Боечко также выразил надежду, что будет принят закон, способный исправить ситуацию.

