У берегов Турции рыбаки нашли морской дрон. Фото

В Турции рыбаки снова обнаружили морской дрон, в этот раз его нашли у берегов Артвина (район Хопы). Отмечается, что этот беспилотный морской аппарат аналогичен тому, что был обнаружен на прошлой неделе в другом месте.

Видео дня

Губернатор Артвина Туран Эргюн отметил, что, вероятно, это беспилотный морской аппарат, "связанный с войной между Россией и Украиной". Об этом сообщает Yeni Şafak.

Рыбаки, которые были на лодке у побережья Хопы утром 7 октября, заметили объект на поверхности моря и сообщили о ситуации командованию береговой охраны. Оно приняло необходимые меры безопасности.

"Согласно предварительным оценкам, беспилотный морской аппарат был отмечен как та же модель, что и беспилотный морской аппарат, найденный у побережья Чаршибаши, Трабзон, 29 сентября 2025 года", – сказано в сообщении.

По словам Эргюна, группа спецназовцев SAS из Военно-морских сил, которая работала в Трабзоне, прибудет в Артвин. Они осмотрят и уничтожат дрон.

"Мы считаем, что в морском аппарате есть взрывчатка, поэтому уничтожаем его на месте. Общая методика такова", – добавил губернатор.

Эргюн отметил, что подобные объекты время от времени можно увидеть в разных районах Черного моря.

"Они были замечены не только на наших берегах, но и на западе Черного моря. Подобные ситуации могут случаться в любом районе центральной и восточной части Черного моря. Рыбаки, которые выходят в море утром, чаще сталкиваются с такими объектами. Мы просим их не приближаться, не касаться их и немедленно сообщать об этом нашей береговой охране или по номеру 112", – сказал чиновник.

Это уже не первый инцидент

Ночью 30 сентября в Турции обнаружили морской беспилотник неизвестного происхождения. Дрон нашли рыбаки на побережье вблизи города Трабзон.

В связи с вероятностью наличия взрывчатого вещества дрон был отбуксирован в порт Йороз.

В Турции выдвинули подозрения, что морской дрон может принадлежать Украине. Специалисты заявили, что находка напоминает морские дроны-камикадзе Wasp и Snapper, предоставленные Британией для укрепления обороноспособности Украины в Черном море.

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружении украинских Сил обороны появились морские дроны, способные переносить FPV-дроны. Беспилотники получают сигнал по оптоволоконному кабелю, что делает их неуязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы.

Благодаря такой модернизации украинские войска могут осуществлять более сложные операции против российских оккупантов в море.

