В Турции на побережье рыбаки обнаружили морской дрон: говорят, что может принадлежать Украине. Фото и видео

Ночью 30 сентября в Турции обнаружили морской беспилотник неизвестного происхождения. Дрон нашли рыбаки на побережье вблизи города Трабзон.

Видео дня

В связи с вероятностью наличия взрывчатого вещества дрон был отбуксирован в порт Йороз. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

Что известно на данный момент

По предварительным данным, ночью в прибрежном городе сработала сигнализация из-за подозрительного беспилотного морского дрона. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы и из-за подозрений на наличие взрывчатки беспилотный морской аппарат был отбуксирован в порт Йороз.

Рыбаки, ловившие рыбу у берегов Чаршибаши, рассказали, что заметили неизвестное морское транспортное средство и отбуксировали его к берегу. После сообщения о морском транспортном средстве, пока команды береговой охраны направлялись в этот район, беспилотник перевезли в ближайший порт.

Проводится расследование

В ходе первоначальных осмотров было установлено, что беспилотный морской аппарат мог быть начинен взрывчаткой. Морской спецназ Турции продолжает осмотр беспилотного аппарата.

При этом в Турции выдвинули подозрения, что морской дрон может принадлежать Украине. Специалисты заявили, что находка напоминает морской дрон-камикадзе Wasp и Snapper, предоставленные Великобританией для укрепления обороноспособности Украины в Черном море.

Ранее сообщалось, что на вооружении украинских Сил обороны появились морские дроны, способные переносить FPV-дроны. Примечательно, что беспилотники получают сигнал по оптоволоконному кабелю, что делает их неуязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, морские дроны 24 сентября атаковали нефтепогрузочный пирс в Туапсе Краснодарского края. В городе прогремели мощные взрывы, российская ПВО вела интенсивную стрельбу по надводным БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!