Турция поддержала крымских татар и в очередной раз подчеркнула преступность аннексии Крыма

В 81-ю годовщину трагической депортации крымскотатарского народа Турция подтвердила свою неизменную позицию относительно незаконной аннексии Крыма Россией и подчеркнула необходимость восстановления прав крымских татар. Правительство страны высказал глубокое уважение к памяти жертв депортации и поддержку стремлений крымских татар жить достойно на родной земле.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. В документе также отмечается важность международной солидарности в поддержке крымскотатарского народа иосуждении нарушений их прав на оккупированном полуострове.

"Крымскотатарские турки, коренное население Крыма, были насильно оторваны от своей родины 81 год назад – 18 мая – и изгнаны в ужасных условиях. Значительная часть изгнанников погибла из-за нечеловеческих условий депортации", – отмечается в официальном заявлении.

МИД Турции подчеркивает, что даже спустя десятилетия после трагедии права крымскотатарского народа не были полностью восстановлены. Более того – незаконная аннексия Крыма в 2014 году только ухудшила положение, усилив давление, репрессии и ограничения базовых прав этого коренного народа.

"Турция продолжает поддерживать крымскотатарских турок в их борьбе с несправедливостью, способствуя их жизни в доверии, благополучии и процветании, а также защищая их идентичность на землях предков", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, в своем заявлении Турция вспомнила еще одно трагическое событие – черкесское изгнание, которое произошло 161 год назад 21 мая. Тогда жителей Кавказа насильно выселили со своей земли, и многие из них погибли.

"Крым разделяет боль крымских татар и братских кавказских народов. Мы с уважением вспоминаем память всех, кто погиб в этих трагических событиях, которые оставили неизгладимый след в сознании человечества", – отметили в МИД Турции.

18 мая в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день 1944 года советский режим совершил одно из самых тяжких преступлений в своей истории - депортацию крымских татар из родного Крыма. Министр обороны Рустем Умеров, что за короткий период около 200 тыс. человек вывезли в Сибирь и другие отдаленные уголки России, среди этих людей была и семья главы оборонного ведомства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что предложения о признании временно оккупированного Крыма частью России являются абсолютно неприемлемыми. Украинцы не согласятся на прекращение войны ценой потери своих земель и нарушения территориальной целостности страны.

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