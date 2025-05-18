Одно из самых тяжких преступлений советского режима: в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день, в 1944 году советский режим совершил одно из самых тяжких преступлений в своей истории – депортацию крымских татар из родного Крыма.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он отметил, что за короткий период около 200 тыс. человек вывезли в Сибирь и другие отдаленные уголки России, среди этих людей была и семья главы оборонного ведомства Украины.

"За считанные дни более 190 тысяч человек – пожилые, женщины, дети – были силой вывезены в товарных вагонах в Сибирь и Центральную Азию. Тысячи не выдержали дороги, нечеловеческих условий, голода и каторжного труда. Те, кто выжил, десятилетиями боролись за право вернуться домой. Среди них – и моя семья. Как и большинство крымских татар – я родился в изгнании, в Узбекистане", – говорится в сообщении.

Умеров отметил, что это было целенаправленное преступление, ведь советская власть пыталась уничтожить само присутствие крымских татар на полуострове, для этого менялись названия населенных пунктов, уничтожались следы культуры и истории.

81 год назад, на рассвете, в дома крымских татар ворвались солдаты и оперативники НКВД. Пока мужчины были на фронте, преимущественно женщин, детей и пожилых людей насильно заставили покинуть собственные дома, оставив считанные минуты на сборы. Жестоко, без всяких объяснений, крымских татар загнали в товарные вагоны, чтобы отвезти их за тысячи километров от Родины.

"Этот ужас 81 год назад превратился в реальность для представителей коренного народа Украины. Эти события стали историей, которую мы не имеем права забыть", – отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Статус "спецпереселенцев", присвоенный крымским татарам после депортации в тогдашнюю Узбекскую ССР и на Урал, означал жизнь под постоянным наблюдением советских репрессивных органов и принуждение к тяжелому физическому труду. Люди оказались в условиях голода, болезней и нехватки обычных вещей – одежды и обуви.

В результате, по официальным данным НКВД, только в течение первых 18 месяцев депортации погибло около 30 000 человек. Впрочем, по подсчетам Национального движения крымскотатарского народа, реальные потери были значительно больше.

Впрочем, советская власть уничтожала не только людей – под удар попали библиотеки, культурные памятники и все, что сохраняло и передавало национальную идентичность и знания. Мишенью стала сама нация. Народ, которому суждено было пройти через выживание, возвращение на родную землю и новую волну оккупации.

После принудительного выселения крымских татар советская власть сразу же ликвидировала 237 коллективов художественной самодеятельности, 24 музея, 861 школу, 1063 библиотеки, а также весь книжный фонд на крымскотатарском языке и сотни уникальных рукописей.

Параллельно оккупанты начали массово менять названия городов, поселков, улиц и рек, целенаправленно искореняя упоминания о настоящей истории полуострова и пытаясь стереть из культурного пространства любые следы присутствия крымскотатарского народа.

Сегодня Российская Федерация продолжает отрицать факт геноцида и избегает ответственности за сталинские репрессии и депортацию крымскотатарского народа.

"К сожалению в 2014 году история повторилась: РФ применяет методы советского тоталитаризма: преследует, запугивает, насильно мобилизует, искореняет все украинское и крымскотатарское в Крыму", – отметил Умеров.

После всех скитаний крымские татары выстояли и вернулись, они сохранили себя, свою культуру и достоинство, хотя и снова переживают не лучшие свои времена. Уничтожение культурных памятников коренного народа Украины, политические преследования, аресты крымских татар, которые не согласны с оккупацией Крымского полуострова, обыски их домов в поисках "национализма", а также незаконная мобилизация в ряды российской армии – все это является составляющими преступления против человечности, совершенного Россией.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто не пережил дорогу изгнания и чужбину. И одновременно стоим бок о бок с кырымлы в борьбе за украинский Крым и за право каждого народа жить на своей земле. Помним", – говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Как и 81 год назад, сейчас главной целью страны-агрессора является стирание идентичности.

"Депортация начиналась с приказа. Оккупация – со лжи. Но и тогда, и сейчас цель одна – вытереть идентичность. Мы этого не допустим. Потому что Крым – это не просто земля. Это боль, звучащая голосами наших предков. Это память. Это обязанность", – подчеркнули в Государственной пограничной службе Украины.

Сегодня, после незаконной аннексии полуострова, РФ повторяет преступления прошлого: репрессии, притеснения и преследования. В Министерстве внутренних дел Украины призвали помнить и почтить жертв геноцида крымскотатарского народа.

"В этот день в 1944 году тоталитарный режим начал депортацию с полуострова более 190 тысяч крымских татар. Сегодня, после незаконной аннексии полуострова, РФ повторяет преступления прошлого: репрессии, притеснения, преследования. Помним. Чествуем. Не забудем", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что предложения по признанию временно оккупированного Крыма частью России являются абсолютно неприемлемыми. Украинцы не согласятся на прекращение войны ценой потери своих земель и нарушения территориальной целостности страны.

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