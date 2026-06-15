ЦИК Армении объявила окончательные результаты парламентских выборов: в чём заключалась главная интрига

Центральная избирательная комиссия Армении 14 июня объявила окончательные результаты очередных парламентских выборов. После завершения подсчета голосов стало известно, какие политические силы получили места в новом составе Национального собрания страны.

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Окончательные данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Армении после рассмотрения результатов голосования и пересчета на отдельных избирательных участках. В ЦИК отметили, что итоговые показатели учитывают все утвержденные результаты, а также решения по участкам, где голосование было признано недействительным.

Интрига вокруг мандатов

Главная интрига выборов касалась пророссийской партии "Процветающая Армения". Именно от ее результата зависело, сможет ли политическая сила преодолеть необходимый барьер и попасть в парламент.

После пересчета голосов партия получила дополнительно 147 голосов. В то же время результаты на трех избирательных участках были признаны недействительными, из-за чего политическая сила потеряла 222 голоса. В итоге "Процветающая Армения" не смогла пройти в новый состав Национального собрания.

Если Центральная избирательная комиссия примет решение о повторном голосовании на этих трех участках, партия еще может получить необходимые несколько десятков голосов для прохождения в парламент. Однако на момент объявления результатов такого решения не было.

Распределение голосов

В парламент по итогам выборов прошли три политические силы.

Партия "Гражданский договор" получила 726 818 голосов, что составляет 49,7456%.

Блок "Сильная Армения" набрал 340 006 голосов или 23,271%.

Блок партий "Армения" получил 144 983 голоса или 9,9231%.

Общий объем зафиксированных неточностей при подсчете голосов составил 4331.

Окончательное соотношение сил

Партия "Процветающая Армения" получила 58 287 голосов или 3,9893%.

Партия реформистов набрала 1425 голосов или 0,0975%.

Демократическая партия "Я против всех" получила 21 181 голос или 1,4497%.

Меритократическая партия Армении получила 30 642 голоса или 2,0972%.

Реформистская партия "Новая сила" набрала 25 523 голоса или 1,7488%.

Партия "Крылья единства" получила 33 537 голосов или 2,2954%.

Всеармянская партия "Национально-демократический полюс" получила 5481 голос или 0,3751%.

Партии "Национальное возрождение Кочара" и "Пробуждение нации" набрали 1986 голосов или 0,1359%.

Партия "Армянский национальный конгресс" получила 3143 голоса или 0,2151%.

Партия "Республика" набрала 15 808 голосов или 1,0819%.

Христианско-демократическая партия получила 2671 голос или 0,1828%.

Партия "Демократическая консолидация" получила 5269 голосов или 0,3606%.

Партия "Демократия, закон, дисциплина" набрала 25 758 голосов или 1,7630%.

Партия-блок "Защитники демократии во имя республики" получила 6754 голоса или 0,4623%.

Партия "Светлая Армения" получила 7439 голосов или 0,5091%.

Распределение мандатов

По состоянию на объявление окончательных результатов, если повторное голосование на трех участках не будет проведено, места в новом составе Национального собрания распределятся между тремя политическими силами.

Партия "Гражданский договор " получит 64 депутатских мандата.

" получит 64 депутатских мандата. Блок "Сильная Армения " получит 29 мест в парламенте.

" получит 29 мест в парламенте. Блок"Армения" получит 12 мандатов.

Ранее в Армении состоялись парламентские выборы, по итогам которых партия Пашиняна получила преимущество над оппозиционными силами. В то же время представители оппозиции заявили о несогласии с результатами голосования и отказались их признавать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никола Пашиняна с победой его политической силы на парламентских выборах в Армении.

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