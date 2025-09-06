Тренировались месяцами: США пытались провести сверхсекретную операцию в КНДР перед встречей Трампа и Кима – NYT

Специальное подразделение морских котиков США зимой 2019 года высадилось на побережье Северной Кореи, чтобы установить аппаратуру для перехвата коммуникаций лидера КНДР Ким Чен Ына. Миссия совпадала по времени с подготовкой к саммиту с Дональдом Трампом в Ханое, но завершилась провалом.

Видео дня

Об этом говорится в большой публикации The New York Times, основанной на интервью с более чем двумя десятками осведомленных людей. "Зимней ночью в начале 2019 года группа морских котиков ВМС США вышла из океана и подкралась к скалистому берегу в Северной Корее. Они выполняли сверхсекретную миссию – настолько сложную и важную, что все должно было пройти идеально", – пишет издание.

Цель заключалась в установке устройства, которое бы дало американцам возможность получить непрерывный поток разведывательных данных. Это могло стать преимуществом в переговорах по ядерной программе Пхеньяна. Но цена ошибки была слишком высокой – риск срыва переговоров и даже эскалации конфликта с ядерной державой.

Впрочем, когда группа добралась до берега, ситуация вышла из-под контроля. Военные, одетые в гидрокостюмы и оснащенные ночными приборами, наткнулись на северокорейскую лодку.

"Фонарики с носа лодки промелькнули над водой. Опасаясь, что их заметили, морские котики открыли огонь. За считанные секунды все на северокорейской лодке погибли", – отмечает газета. Американцы отступили в море, не установив оборудование.

Тайная операция

Для выполнения секретного задания выбрали Красную эскадрилью Team 6 – элитное подразделение, которое в свое время ликвидировало Усаму бен Ладена. Тренировки длились несколько месяцев, каждое движение отрабатывалось до автоматизма. Но даже самая тщательная подготовка не спасла миссию от провала.

По данным NYT, администрация Трампа не уведомила об операции ключевых членов Конгресса, контролирующих деятельность спецслужб. Это могло быть нарушением закона. Сам Белый дом отказался комментировать информацию, а официально миссию никогда не признавали.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Трамп остается открытым к сотрудничеству с лидером КНДР Ким Чен Ыном для достижения "полной денуклеаризации" Северной Кореи. Это произошло после того, как его администрация объявила о ряде мер по срыву незаконных схем получения доходов Пхеньяном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!