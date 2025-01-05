Трамп встретился с премьером Италии, которой предсказывают роль посредника в Европе: что это значит

Избранный президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Американский политик принял главу итальянского правительства в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

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Стоит отметить, что неформальная встреча с Трампом состоялась всего за несколько дней до того, Мелони должна принять президента США Джо Байдена в Риме в ходе официального визита в Италию и Ватикан с 9 по 12 января. Об этом сообщает The New York Times.

Встреча во Флориде укрепила надежды сторонников Мелони на то, что консервативный итальянский премьер-министр станет союзником и посредником Трампа в Европе.

Аналитики прогнозируют, что значительная часть этой роли будет заключаться в посредничестве в урегулировании напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который пригрозил начать торговую войну с континентом, а также сократить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины в войне против России.

Еще одной темой переговоров Мелони и Трампа могло быть задержание в Иране известной итальянской журналистки Сесилии Сала, причем через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу властей иранца, который подозревается в поставке компонентов для беспилотников в страну.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации, которая состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом назвал страну-агрессора Россию непобедимой в военном плане. Он отметил, что всегда был сторонником переговоров об окончании войны в Украине.