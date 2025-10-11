Трамп прошел медицинское обследование: врачи рассказали об 'исключительном' состоянии его сердца

Президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Оно включало лабораторные анализы, профилактические осмотры и ежегодные прививки от гриппа и ревакцинацию от COVID-19.

Видео дня

Об этом сообщает АР. По словам его врача, капитана ВМС Шона Барбабеллы, Трамп находится в "исключительном состоянии здоровья", демонстрируя хорошие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической работоспособности.

Врач отметила, что обследование помогло подготовить президента к предстоящим зарубежным поездкам, в частности на Ближний Восток в эти выходные и в Азию в конце месяца.

Особое внимание медики обратили на сердце Трампа: по оценке Барбабеллы, его сердечный возраст примерно на 14 лет моложе хронологического. Президенту 79 лет, и он был самым старым президентом США на момент своей инаугурации.

В этом году Трамп уже проходил ежегодный медицинский осмотр в апреле, который показал, что он "вполне пригоден" для выполнения обязанностей главнокомандующего. С тех пор он похудел на 9 килограммов и ведет активный образ жизни, что положительно влияет на его здоровье.

Ранее этим летом Белый дом сообщал о "легкой отечности" голеней Трампа, выявившей хроническую венозную недостаточность – заболевание, при котором клапаны вен не справляются с оттоком крови, что характерно для пожилых людей.

Как сообщал OBOZ.UA, состояние здоровья 47-го президента США Дональда Трампа сильно обеспокоило американцев после его появления на церемонии чествования жертв терактов 11 сентября, когда были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в Пентагоне. Фотографы сделали немало кадров политика вблизи, на которых четко видно, что у него перекосило лицо. В частности, правая часть рта государственного деятеля сильно опустилась вниз. Такая деформация заставила граждан США предположить, что Трамп мог перенести инсульт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!