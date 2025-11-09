Трамп нашел виновных в шатдауне: пожаловался на 'террор демократов'

Президент США Дональд Трамп заявил, что рекордный для страны шатдаун – это "террор демократов". Они не голосуют за финансирование федерального бюджета, потому что требуют продолжать субсидирование программы здравоохранения, которую в Штатах прозвали Obamacare, – однако республиканцы не собираются идти на уступки.

Глава Белого дома утверждает, что Obamacare "стала неожиданной прибылью для компаний медицинского страхования и катастрофой для американского народа". На своей странице в Truth Social он призвал оппонентов "прекратить продвигать провальную политику".

"Мне жаль, что американский народ терроризируют демократы, которые решили остановить работу правительства, чтобы заставить меня и других республиканцев продолжать субсидии", – написал Трамп.

Он уверяет, что выгоды от такого шага жители США якобы не получат: мол, акции крупнейших компаний медстрахования выросли (некоторые более чем на 1000%), как и страховые взносы американцев. "Вопреки обещанию президента Барака Обамы", – заявил Трамп.

По его мнению, деньги из Obamacare должны передаваться непосредственно людям "на покупку лучшего медицинского обслуживания и создание конкуренции".

"Это обогащение компаний медстрахования должно прекратиться. Давно пора снизить страховые взносы, а не обогащать страховые компании. Я готов сотрудничать с обеими партиями, чтобы решить эту проблему, как только правительство будет открытым", – утверждает политик.

Он обратился к демократам, требуя отступить. "Прекратите терроризировать американский народ!" – призвал президент Соединенных Штатов.

Что предусматривает Obamacare

Речь идет о реформе системы здравоохранения, самой масштабной в истории США с середины 1960-х, принятой в 2010 году во времена президентства Барака Обамы. Республиканцы давно выступают против нее – ее отмена была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Основной принцип Obamacare: медицинское страхование является обязательным для всех граждан и предпринимателей с более 50 работниками.

При этом граждане с высоким уровнем доходов платят дополнительный налог на страхование. Таким образом существует баланс: за счет состоятельных людей обеспечивается доступ к качественной медицине для пенсионеров, пациентов с хроническими болезнями и тому подобное.

Важными в программе Obamacare являются субсидии для малообеспеченных – они должны прекратиться 31 декабря 2025 года. По разным оценкам, от четырех до семи миллионов человек могут вообще остаться без медицинского страхования.

Демократы настаивают на том, чтобы продолжение этих субсидий было прописано в любом законопроекте о финансировании правительства, необходимого для окончания шатдауна. В то же время республиканцы считают это "раздуванием правительственных расходов" и требуют рассматривать вопрос субсидий отдельно от бюджета.

– Ранее Дональд Трамп заявил, что "демократы грызутся как псы из-за шатдауна", потому что "боятся прогресса", которого он достигает вместе со своей партией.

– Тем временем нынешний шатдаун в США стал самым длинным в истории страны. Он продолжается с 1 октября 2025 года.

