Днём 19 мая была потеряна связь с вертолётом Bell-214, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси. После долгих часов спасательной операции, в которой неожиданно вызвалась участвовать даже россия, вертолёт был найден разбившимся в районе села Узи, а все его пассажиры погибшими.

Но, в этой истории, не всё так оказалось просто, как на первый взгляд. Дело в том, что на борту вертолёта, помимо представителей Ирана был ещё один иностранец, о котором практически никто не упоминает. Гражданин российской федерации, некто Кручев.

О девятом погибшем пассажире президентского Bell-214 сообщили лишь некоторые иранские СМИ, после чего забыли о нём напрочь, а так же несколько иностранных, в частности, грузинское интернет-издание Business Media и индийское Lokmat Times.

В свою очередь, ни одно российское СМИ не сообщало о россияне на борту иранского вертолёта, забившегося в провинции Восточный Азербайджан.

На себя обращает внимание, что после катастрофы в россии более значительно оживились.

Посол Ирана в Москве заявлял изданию IRNA, что путин поздним вечером 19 мая провел с ним встречу, на которой присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза сергей шойгу, глава российского генштаба валерий герасимов, советник президента Игорь Левитин, глава МЧС Александр Куренков и один из высокопоставленных чиновников ФСБ, имя которого посол не назвал.

И вся эта толпа была собрана только лишь для того, чтобы выразить беспокойство судьбой Раиси и предложить помочь в поисках?

Не исключено, что некто Кручев имел непосредственное отношение к ядерной программе Ирана и сопровождал президента Раиси в этой поездке не просто так. И сокрытие его присутствия на борту Bell-214 было предельно важным для россии и судьбой именно этого человека российское военно-политическое руководство заботилось в первую очередь.

Собственно… Who are you, Mr. Kruchev?