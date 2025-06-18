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Столб пепла поднялся высотой 11 км: в Индонезии произошло извержение вулкана. Фото и видео

Катя Поплюйко
Новости. Мир
3 минуты
96
Столб пепла поднялся высотой 11 км: в Индонезии произошло извержение вулкана. Фото и видео

В южно-центральной части Индонезии, на острове Флорес, произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Активность началась 17 июня, а столб горячего пепла поднялся высотой 11 км.

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Об этом сообщает AP. Власти повысили уровень угрозы извержения до самого высокого и расширили зону опасности до 8 километров от кратера.

По данным Геологического агентства Индонезии, всего за два часа во вторник, 17 июня, было зафиксировано 50 извержений – в то время, как обычно, их насчитывают лишь 8-10 в сутки. Пепел поднялся в виде грибовидного облака, которое было видно даже из городов, расположенных на расстоянии 90-150 километров от вулкана.

Столб пепла поднялся высотой 11 км: в Индонезии произошло извержение вулкана. Фото и видео

О пострадавших пока не сообщается. Местным жителям рекомендовали сохранять бдительность, ведь сильные дожди могут спровоцировать селевые потоки лавы в реках, берущих начало возле вулкана.

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Как сообщает BBC, из-за извержения одного из самых активных вулканов Индонезии отменен или задержан ряд авиарейсов в и из популярного курортного острова Бали. Согласно данным международного аэропорта И Густи Нгурах-Рай, более 20 рейсов были отменены из-за вулканической активности. В частности, это коснулось и нескольких внутренних рейсов, направлявшихся на остров Флорес.

Столб пепла поднялся высотой 11 км: в Индонезии произошло извержение вулкана. Фото и видео

Глава геологического агентства Мухаммад Вафид предупредил о риске возникновения лахарей – селевых потоков, образованных смесью воды и вулканического материала, особенно при условии сильных дождей. Жителям также посоветовали носить защитные маски для лица, чтобы избежать вреда от вулканического пепла.

Столб пепла поднялся высотой 11 км: в Индонезии произошло извержение вулкана. Фото и видео

Национальное агентство по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что одно село уже было эвакуировано, а из нескольких других населенных пунктов, расположенных за пределами зоны отчуждения, поступали сообщения об осадках в виде пепла. Представитель агентства призвал жителей вокруг вулкана покинуть опасную территорию, поскольку продолжаются толчки, которые указывают на сохранение высокой вулканической активности.

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки, произошедшее в ноябре 2024 года, привело к гибели девяти человек и ранению десятков людей. Последний раз вулкан проявлял активность в марте этого года.

Столб пепла поднялся высотой 11 км: в Индонезии произошло извержение вулкана. Фото и видео

Вулкан высотой 1584 метра является частью пары так называемых "вулканов-близнецов" вместе с горой Левотоби Перемпуан, оба расположены в округе Флорес-Тимур. Индонезия, архипелаг с населением более 270 миллионов человек, известна своей высокой сейсмической активностью. В стране насчитывается 120 действующих вулканов, поскольку она лежит на "Огненном кольце" – зоне активных тектонических разломов, опоясывающей Тихоокеанский бассейн.

Столб пепла поднялся высотой 11 км: в Индонезии произошло извержение вулкана. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня, на итальянском острове Сицилия произошло мощное извержение самого высокого и активного вулкана Европы - Этна. Из кратера вырвался огромный столб дыма, газа и пепла, который поднялся в небо на высоту более 6 тыс. метров.

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