Столб пепла поднялся высотой 11 км: в Индонезии произошло извержение вулкана. Фото и видео

В южно-центральной части Индонезии, на острове Флорес, произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Активность началась 17 июня, а столб горячего пепла поднялся высотой 11 км.

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Об этом сообщает AP. Власти повысили уровень угрозы извержения до самого высокого и расширили зону опасности до 8 километров от кратера.

По данным Геологического агентства Индонезии, всего за два часа во вторник, 17 июня, было зафиксировано 50 извержений – в то время, как обычно, их насчитывают лишь 8-10 в сутки. Пепел поднялся в виде грибовидного облака, которое было видно даже из городов, расположенных на расстоянии 90-150 километров от вулкана.

О пострадавших пока не сообщается. Местным жителям рекомендовали сохранять бдительность, ведь сильные дожди могут спровоцировать селевые потоки лавы в реках, берущих начало возле вулкана.

Как сообщает BBC, из-за извержения одного из самых активных вулканов Индонезии отменен или задержан ряд авиарейсов в и из популярного курортного острова Бали. Согласно данным международного аэропорта И Густи Нгурах-Рай, более 20 рейсов были отменены из-за вулканической активности. В частности, это коснулось и нескольких внутренних рейсов, направлявшихся на остров Флорес.

Глава геологического агентства Мухаммад Вафид предупредил о риске возникновения лахарей – селевых потоков, образованных смесью воды и вулканического материала, особенно при условии сильных дождей. Жителям также посоветовали носить защитные маски для лица, чтобы избежать вреда от вулканического пепла.

Национальное агентство по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что одно село уже было эвакуировано, а из нескольких других населенных пунктов, расположенных за пределами зоны отчуждения, поступали сообщения об осадках в виде пепла. Представитель агентства призвал жителей вокруг вулкана покинуть опасную территорию, поскольку продолжаются толчки, которые указывают на сохранение высокой вулканической активности.

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки, произошедшее в ноябре 2024 года, привело к гибели девяти человек и ранению десятков людей. Последний раз вулкан проявлял активность в марте этого года.

Вулкан высотой 1584 метра является частью пары так называемых "вулканов-близнецов" вместе с горой Левотоби Перемпуан, оба расположены в округе Флорес-Тимур. Индонезия, архипелаг с населением более 270 миллионов человек, известна своей высокой сейсмической активностью. В стране насчитывается 120 действующих вулканов, поскольку она лежит на "Огненном кольце" – зоне активных тектонических разломов, опоясывающей Тихоокеанский бассейн.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня, на итальянском острове Сицилия произошло мощное извержение самого высокого и активного вулкана Европы - Этна. Из кратера вырвался огромный столб дыма, газа и пепла, который поднялся в небо на высоту более 6 тыс. метров.

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