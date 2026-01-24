США собирают военачальников из 34 стран: какова цель встречи

США готовятся провести масштабный саммит военачальников из 34 стран для координации борьбы с преступностью и укрепления региональной безопасности. Встреча состоится в Вашингтоне 11 февраля и сосредоточится на объединенных усилиях против наркоторговцев, террористических организаций и других угроз.

Президент Дональд Трамп делает акцент на укреплении позиций США в Западном полушарии и региональной политике. Об этом сообщает Вloomberg.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, возглавит саммит вместе с военачальниками из других стран.

Цель встречи – выработать общее понимание приоритетов в сфере безопасности и повысить уровень сотрудничества между государствами. Участники обсудят важность партнерских отношений, объединенных действий в борьбе с наркоторговцами и террористами, а также противодействия внешним воздействиям, подрывающим стабильность в регионе.

Саммит проходит на фоне усиленной активности США в регионе: несколько недель назад американские войска провели операцию в Венесуэле, которая привела к захвату президента Николаса Мадуро.

В то же время в стратегии национальной безопасности США 2025 года основное внимание уделено угрозам от наркотиков и миграции, а тон в отношении Китая стал менее конфронтационным.

По данным источников, в саммите примут участие страны Западного полушария, а также государства с колониальным присутствием в регионе, в частности Великобритания и Франция. Встреча подчеркивает приоритет США по укреплению оборонных и безопасностных отношений в североамериканском регионе и во всем Западном полушарии.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон планирует уменьшить участие американских военных в около 30 ключевых командных центрах и консультативных группах НАТО. Сокращение затронет примерно 200 военнослужащих и будет происходить постепенно – вместо того, чтобы вывести весь персонал сразу, планируется не заменять его после завершения срока службы.

