США разрывают соглашения с Европой о борьбе с дезинформацией из России, Китая и Ирана – FT

Соединенные Штаты прекращают сотрудничество с Европой в борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана. Это решение было принято администрацией американского президента Дональда Трампа.

Госдепартамент США уведомил страны Европы о разрыве меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны в прошлом году, при администрации Джо Байдена. Об этом говорится в материале Financial Times.

Почему Штаты прекратили сотрудничество

Меморандумы, которые имели целью создать единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами с целью посеять хаос, были разорваны на фоне того, что администрация Трампа расформировала правительственные агентства, которые стремились защитить целостность выборов в США и бороться с иностранным пагубным влиянием в стране и за рубежом.

Меморандумы были частью инициативы, возглавляемой Центром глобального взаимодействия, который занимался противодействием дезинформации, распространяемой за рубежом противниками США и террористическими группировками.

По словам Джеймса Рубина, который возглавлял это агентство до декабря 2024 года, этот шаг является "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что информационная война является реальностью нашего времени, и добавил, что искусственный интеллект только приумножит риски.

Что предшествовало

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США создали в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в интернете. Позже его миссия была расширена до отслеживания и разоблачения дезинформационных кампаний за рубежом.

В декабре 2024 года центр закрыли после того, как конгрессмены-республиканцы заблокировали попытки продлить его мандат. Его функции ненадолго реорганизовали в офис при Госдепартаменте, который затем, в апреле 2025 года, закрыла администрация Трампа. Расторжение меморандумов о взаимопонимании является последним шагом для закрытия программы.

