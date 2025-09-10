'Способствовали дестабилизации страны': суд ЕС отказал Януковичам и Абрамовичу в исключении из санкционных списков

В среду, 10 сентября, суд Европейского союза отказал Виктору Януковичу и его сыну Александру в исключении из санкционных списков. В решении указано, что действия беглого экс-президента как главы Украины"очевидно способствовали дестабилизации" страны.

Об этом пишет Politico. Кроме того, по информации редактора Радио Свобода по европейским вопросам Рикарда Йозвяка, суд также отклонил аналогичную апелляцию Романа Абрамовича.

"Янукович обращался в Европейский суд с просьбой отменить санкции против него поскольку, по его словам, ЕС ввел санкции, когда против него еще не было возбуждено уголовное дело в Украине, а потому не имел"конкретных доказательств", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что впервые санкции против Януковича Евросоюз ввел в 2014 году, когда ему запретили въезд в ЕС и заморозили активы, а второй раз – в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России.

В 18-страничном решении суда также говорится, что бывший президент не дистанцировался от российской власти после окончания своей каденции и был вовлечен в план оккупации Киева российскими войсками в 2022 году. Именно поэтому ЕС был прав, включив его в свой санкционный список.

Против сына Януковича Александра также вводили санкции ЕС из-за бизнеса на временно оккупированных территориях Украины. 10 сентября суд отклонил и его параллельную апелляцию об отмене этих санкций.

Ранее стало известно, что Германия предлагает ввести санкции против российской нефтеперерабатывающей компании"Лукойл" в рамках 19-го пакета ограничений в отношении страны-агрессора. Такого же мнения придерживается и Франция.

Напомним, что недавно государственные пропагандистские СМИ России распространили "обращение" президента-беглеца Украины Виктора Януковича. Он заявил, что якобы "целенаправленно" работал над сближением с ЕС, но европейцы якобы "вели себя некорректно".

После начала полномасштабной войны Янукович ни разу не появлялся на публике. Даже в первые недели после 24 февраля 2022 года, во время попыток Кремля захватить Киев и, по данным СМИ, вернуть Януковича на пост президента Украины ни одного его официального публичного выхода или пресс-конференций в информпространстве не было.

Сын Януковича Александр, по данным российских СМИ, получил гражданство РФ и имеет бизнес в Санкт-Петербурге.

