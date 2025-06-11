Собирал данные об объектах обороны: в Польше задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России

Польские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже на пользу страны-агрессора России. Фигурант намеревался передать в РФ сведения о польских объектах обороны.

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По ходатайству прокурора суд арестовал подозреваемого на 3 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной прокуратуры Польши.

В ходе расследования, проведенного Мазовецким отделением Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, прокурором были собраны доказательства, указывающие на подозрение, что гражданин Польши предоставлял разведке РФ информацию, которая может нанести вред государству.

После сбора доказательств по постановлению прокурора 4 июня мужчина был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности. В тот же день польские правоохранители провели обыски в нескольких населенных пунктах Куявско-Поморского воеводства.

Прокурор предъявил задержанному обвинение в том, что он заявил о готовности действовать в интересах российской разведки и осуществлять деятельность в ее интересах путем сбора и передачи информации, касающейся, в частности, функционирования объектов, имеющих ключевое значение для обороны Польши.

После предъявления обвинений задержанного допросили в качестве подозреваемого. В польской прокуратуре отметили, что не будут раскрывать позицию фигуранта дела. Однако согласно выводам следствия, он действовал из идеологических побуждений и пророссийских взглядов.

По ходатайству прокурора суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца. Деятельность, в котором обвиняется подозреваемый, наказывается лишением свободы на срок не менее 8 лет или пожизненным заключением.

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