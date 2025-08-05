В Италии в горах спасли британского туриста и выставили счет на более €14 000: за что такая сумма

В Доломитовых Альпах 60-летнего туриста из Великобритании пришлось спасать после того, как он пошел по закрытой из-за риска оползней горной тропе. За спасение мужчины итальянская горно-спасательная служба выставила ему счет на 14 225 евро.

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Инцидент произошел на Феррати Берти – горной тропе на высоте около 2500 метров в районе Сан-Вито-ди-Кадоре, пишет The Guardian. На прошлой неделе десятки маршрутов в этом регионе были закрыты из-за высокого риска каменных обвалов, вызванных аномальной жарой.

Что произошло в горах в Италии с британским туристом

Начальник местной спасательной службы Никола Керубин сообщил, что турист отправился с перевала Тре Крочи вблизи Кортина-д'Ампеццо, проигнорировал шлагбаумы и несколько предупредительных знаков, которые были написаны на английском и итальянском языках. Около 15:30 мужчина сам вызвал помощь, когда начал чувствовать опасность из-за падения камней.

Из-за сложных погодных условий для спасения пришлось привлечь два вертолета и нескольких спасателей. По данным Керубина, 93-минутная спасательная операция вертолетом обошлась в 11 160 евро из общей суммы счета.

"Он [турист] сказал, что не знал, что тропа закрыта, и не видел знаков", – сказал Керубин, добавив, что мужчине повезло остаться живым, хотя его поход в горы обошелся в 14 225 евро.

Интересно, что несколькими днями ранее в аналогичной ситуации были спасены два туриста из Бельгии, но они получили меньший счет, поскольку их страна является членом Европейского Союза.

Туристов призывают соблюдать правила

Комиссар местного управления здравоохранения в Доломитовых Альпах Джузеппе Даль Бен призвал туристов вести себя ответственно и "подходить к горам с уважением и осторожностью".

"То, что произошло [с британским туристом], заслуживает определенных размышлений. Вертолеты важны для спасательных операций, требующих некоторого времени, в сложных условиях. Именно поэтому важно, чтобы их не использовали как такси, что подвергает опасности не только тех, кто оказывает помощь, но и тех, кто в ней действительно нуждается", – заявил он.

За последние два месяца количество каменных обвалов в Доломитовых Альпах существенно возросло. Эксперты связывают это с экстремальной жарой и ускоренной эрозией из-за изменения климата. В конце июня температура на Монблане даже на больших высотах длительное время оставалась выше нуля, что только усиливает риски оползней.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа переживает длительную волну аномальной жары, которая устанавливает новые температурные рекорды и провоцирует опасные природные явления. Самая сложная ситуация наблюдается в Португалии, Испании, Скандинавии и Польше.

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