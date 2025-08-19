Следующий саммит НАТО пройдет в Турции: Рютте назвал дату

Следующий саммит Североатлантического альянса состоится 7 и 8 июля 2026 года в столице Турции Анкаре. Он пройдет в президентском комплексе Бештепе.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 19 августа. Он поблагодарил Турцию за проведение предстоящей встречи.

"Турция является сильным союзником НАТО более 70 лет, делая неоценимый вклад в нашу общую безопасность. На нашем следующем саммите лидеры продолжат делать НАТО сильнее, справедливее и более действенным альянсом, готовым реагировать на критические вызовы нашей безопасности", – заявил Рютте.

Это уже второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО. Перед этим лидеры стран Альянса встретились в Стамбуле в 2004 году.

Напомним, что военные лидеры стран НАТО встретятся 20 августа, чтобы обсудить войну в Украине и пути дальнейших действий. Это произойдет на фоне того, что США и Европа подробно обсуждают гарантии безопасности для Киева.

Дональд Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО. В то же время некоторые европейские страны готовы отправить свои военные контингенты на украинскую территорию после достижения мирного соглашения.

США среди этих стран не будет, но Америка может взять на себя защиту с воздуха. Белый дом заявил, что воздушная поддержка является одним из вариантов, который рассматривается.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, из каких частей могут состоять гарантии безопасности для Украины. Это в частности сильная армия, производство дронов и оружие от США.

