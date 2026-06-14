Швейцария проводит референдум об ограничении численности населения до 10 млн.: что это означает

В Швейцарии прошел референдум, на котором граждане решали, следует ли ограничить численность населения страны до 10 миллионов человек. По предварительным прогнозам, большинство швейцарцев не поддержали эту инициативу.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз национального вещателя SRF. Согласно прогнозу, около 45% избирателей поддержали предложение, а 55% высказались против.

Инициативу предложила правая Швейцарская народная партия (SVP). Если бы граждане поддержали это предложение, власти должны были бы не допустить роста населения свыше 10 миллионов человек к 2050 году. Если бы этот показатель в течение двух лет превысил норму, Швейцария должна была бы отменить соглашение о свободном передвижении людей с ЕС.

Сегодня в Швейцарии проживает около 9,1 миллиона человек. Население страны растет быстрее, чем в соседних странах ЕС. Иностранцы составляют почти 28% населения, а официальные прогнозы показывают, что количество жителей может достичь 10 миллионов уже в начале 2040-х годов.

Многие избиратели считали, что страна должна сохранить экономическую стабильность и хорошие отношения с ЕС. Однако часть граждан обеспокоена тем, что иммиграция увеличивает нагрузку на государственные услуги, влияет на стоимость аренды жилья и способствует росту преступности.

Сторонники ограничений заявляли, что лишь 10% новоприбывших имеют высокую квалификацию. Также они подчеркивали проблемы, которые, по их мнению, создает дальнейший рост миграции.

Противники инициативы называли ее опасной для экономики. Они предупреждали, что такие изменения могут создать проблемы для компаний, работников и отношений Швейцарии с ЕС.

Миграционный эксперт аналитического центра Avenir Suisse Патрик Лейсибах считает, что многие люди голосовали, думая о своей повседневной жизни. По его словам, избиратели задавали себе практические вопросы о том, кто будет работать в сфере услуг и кто будет ухаживать за пожилыми людьми в будущем. Именно такие соображения, по его мнению, склонили многих граждан к решению не поддерживать эту инициативу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Армении 7 июня состоялось голосование на парламентских выборах. На многих избирательных участках в Ереване в течение дня наблюдались большие очереди, а явка оказалась выше, чем во время предыдущих избирательных кампаний 2018 и 2021 годов.

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