Шутки кончились: Евросоюз собирается "надрезать язык" Орбану, который копирует "инструменты" Путина внутри Венгрии

Затаив глубокую обиду на ЕС, венгерский лидер Виктор Орбан гордится тем, что не уважает демократические ценности блока и легкомысленно относится к верховенству права, отказываясь сотрудничать со своими партнерами союза. Он открыто выступает против внешней политики безопасности ЕС и стал апологетом политики диктатора России Владимира Путина в отношении Украины.

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Неудивительно, что раздражение поведением Орбана в Евросоюзе достигло критической черты. Многие европейские политики и дипломаты говорят, что Венгрию следовало бы лишить права голоса в Евросоюзе. Такое наказание в уставе ЕС есть, хотя процедура его назначения такова, что применить его на практике крайне трудно. Однако сегодня Европа отчаянно нуждается в быстрой и решительной реакции, чтобы обеспечить свою будущую безопасность. И уже Совет Евросоюза открыто заявил, что в отношении Будапешта хотят, а главное, реально рассматривают возможность применить статью 7 Договора о ЕС, которая позволяет ограничить право голоса страны-члена в случае серьезного риска нарушения ценностей ЕС. Очевидно, что начало процесса сдерживания Орбана уже перезрело. Сейчас это уже принципиальный вопрос для Евросоюза.

О том, как Евросоюз собирается утихомирить Орбана и почему это важно сделать как можно скорее, – в материале OBOZ.UA

Орбан достал всех

Виктор Орбан неоднократно фактически растоптал правила, которые обычно требуют от всех 27 стран ЕС согласовать совместное заявление для его обнародования от имени Европейского совета. Самым острым вопросом, как всегда, является оказание поддержки Украине - премьер-министр Венгрии постоянно выступает против любых попыток усилить военную помощь или продвижения заявки страны на членство в Европейском Союзе.

Другим предметом споров между ЕС и правительством Венгрии стало дружелюбие Орбана к Москве, когда Будапешт неоднократно использовал свое право вето, чтобы заблокировать санкции против российских олигархов. Сегодня Орбан выбрал изоляцию и дружбу с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином вопреки очевидным интересам ЕС и Венгрии. Ему было предоставлено много возможностей, и он отклонил "протянутые руки", - говорят в Брюсселе. Добавляя, что безопасность Европы является слишком серьезной проблемой, чтобы вести переговоры с одним человеком, который видит вещи на 180 градусов иначе, чем все остальные, а потому "пришло время действовать".

Последней каплей недовольства стал шаг Будапешта по принятию закона, который фактически запрещает парад представителей ЛГБТ-сообщества, а также внесение в парламент Венгрии закона вроде путинского об "иностранных агентах", который фактически запрещает критику власти и свободу прессы. Поэтому, 27 мая, 17 стран ЕС, в том числе Германия и Франция, призвали Еврокомиссию наказать Орбана.

Решение назрело уже давно – нового импульса добавил решительный Мерц

Еще год назад вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова отмечала, что "мы не можем лишить Венгрию председательства и права голоса. Нет никакой возможности это сделать". Но, кажется, ситуация изменилась, и европейцы нашли противоядие, ведь Виктор Орбан уже не просто токсичное тело внутри ЕС, а фактор, который может нанести вред блоку. Учитывая, что сейчас ЕС должен принимать много важных решений и делать это быстро, венгерский лидер становится реальной проблемой.

Процессу обуздания Орбана большей решимости добавил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который говорит, что "ЕС не сможет избежать этого конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжить идти прежним курсом. В нынешних условиях союз не может позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства".

Новое правительство Германии призывает ЕС усилить давление на Венгрию. Согласно проекту коалиционного соглашения, консерваторы (ХДС/ХСС) и СДПГ предлагают приостанавливать финансирование стран, которые нарушают принципы верховенства закона, и лишать их права голоса в ЕС. Хотя Венгрия в документе не упоминается, очевидно, что речь идет именно об этой стране (а также Словакии), которую в течение многих лет обвиняют в том, что она наносит удар демократическим нормам, ограничивая свободу прессы и независимость судей. Также Германия выступает за расширение голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС по вопросам внешней политики и санкций, чтобы обойти венгерское вето, которым Будапешт уже блокировал меры против России. Это позволит принимать решения без согласования со стороны Венгрии.

Ранее ни одна из стран ЕС не теряла своего голоса. Хотя эта процедура уже запускалась: против Польши в 2017 году и Венгрии в 2018 году – из-за тех же обвинений в нарушении базовых ценностей. Однако сначала Венгрия спасла Польшу от лишения права голоса, потом наоборот.

В 2022 году Европейская комиссия начала финансовое давление, заблокировав около 22 миллиардов евро наличных средств ЕС, предназначенных Венгрии, из-за беспокойства относительно прав человека и независимости судебной системы. В конце концов в прошлом году было разморожено более 10 миллиардов евро, что вызвало негативную реакцию внутри ЕС и не очень сдержало Виктора Орбана.

Каким образом могут лишить голоса?

ЕС грозит лишить Венгрию права голоса формально – за систематическое нарушение ценностей, на которых основывается ЕС. Фактически – за отказ Будапешта поддержать предоставление военной и финансовой помощи Украине. Совет ЕС сегодня обсуждает возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС, которая позволяет лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения ценностей, на которых основывается Евросоюз.

Статья 7 позволяет Евросовету "определить наличие серьезного и постоянного нарушения" ценностей статьи 2 с целью лишения страны-нарушительницы права голоса в Совете. На первом этапе этой процедуры страны ЕС должны большинством в 4/5 голосов решить, что Венгрия действительно нарушает основные правила союза. Собрать голоса 21 страны из 27 в случае Венгрии, скорее всего, не будет проблемой, но на следующем этапе за лишение страны голоса должны проголосовать все 26 других членов ЕС – и этого добиться крайне сложно.

Предупреждение для Фицо – он следующий

Теоретически Будапешт имеет союзника – премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Но несмотря на большую "любовь" друг к другу, Фицо может не захотеть вступать в прямой конфликт с Брюсселем – риски слишком высоки.

Во-первых, более креативное толкование статьи 7 предлагает путь вперед. В договоре указано, что санкции требуют единогласия всех других государств-членов, но что, если бы две страны столкнулись с преследованиями одновременно?

Точная формулировка такова: "Действуя единогласно по предложению одной трети государств-членов или Комиссии и после получения согласия Европейского парламента, может установить наличие серьезного и постоянного нарушения государством-членом ценностей, указанных в статье 2". Единодушие рассчитывается без учета "соответствующего" государства. В формулировке договора ссылается на "соответствующее государство-член" в единственном числе и прямо не рассматриваются ситуации, когда несколько стран одновременно находятся под "пристальным вниманием". То есть эта формулировка не исключает одновременного производства против двух стран, особенно когда их пакт о взаимной защите фактически делает статью бессильной.

Учитывая, что ЕС сегодня почти на пороге войны с путинской Россией, его чиновники найдут возможность "привлечь" к процессу лишения голоса и Словакию. Кто-то должен "позвонить" Роберту Фицо. И "этот кто-то" уже нашелся – канцлер Фридрих Мерц открыто угрожает лишить Словакию денег Евросоюза, если страна продолжит "отклоняться от общего направления блока".

"Всегда есть возможность забрать у них европейские средства. Если это будет необходимо, мы будем действовать", – добавил немецкий канцлер.

Мерц знает чем угрожает, ведь во-первых, Словакия достаточно зависима от немецкого бизнеса, особенно от автомобилестроения, а во-вторых, бюджет ЕС, из которого финансируются государства-члены, состоит из прямых взносов, пошлин и некоторых видов налогов. Германия является ключевой по размеру взносов страной союза (взнос в бюджет ЕС зависит от объема ВВП), а потому может определенным образом диктовать свои условия.

Безнаказанность приведет к ужасным последствиям

Если ЕС откажется от давления на Орбана – это будет сигнал, что Брюссель не имеет инструментов против "внутренней оппозиции". Следовательно, любой другой участник может вести свою игру без последствий. И тогда это уже не союз, а собрание интересов, где каждый сам за себя. Поэтому вопрос здесь не только о Венгрии. Это история об устойчивости ЕС как политического проекта. О том, выдержит ли он внутренние противоречия, или развалится на блоки, где одни воюют, другие торгуют, третьи молчат. Времени на раскачку у Европы все меньше, а конфликт с Будапештом показывает: настоящие разломы идут не снаружи, а изнутри. Кроме того, это, по сути, последний шанс продемонстрировать, что ЕС все еще крепкий союз, который надо уважать. Если Венгрия таки сохранит свое право голоса – у Брюсселя больше не останется рычагов влияния на каждого следующего нарушителя спокойствия, который сможет абсолютно безнаказанно вести свою игру. И тогда можно смело говорить о начале распада ЕС.

Почему это важно сделать как можно скорее?

Венгрия не собирается финансировать украинскую армию, поскольку считает долгом защищать свой народ, заявил Виктор Орбан в соцсети Х. До этого он заявил, что "вступление Украины в ЕС является угрозой для Венгрии, этого допустить нельзя".

"Они ожидают, что мы будем финансировать украинскую армию миллиардами в течение многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить", – сказал Орбан.

Еще один горячий вопрос, который требует согласования Орбана - режим продления санкций против РФ. Этот процесс подлежит переподтверждению каждые 6 месяцев. Для продления требуется единогласное голосование всех стран-членов, которое назначено на 31 июля 2025 года. Если хотя бы одна страна, например Венгрия, проголосует против, санкции не будут продлены. Если на тот момент не будет принято решение о конфискации активов – средства вернутся России и это не фантастический вариант. Контроль за активами Центробанка РФ – ключевой рычаг Европы в конфликте. Общий объем замороженных активов - $300 миллиардов, из которых примерно 2/3 находятся под контролем ЕС. Эти деньги - единственное средство давления, не связанное с войной.

Репрессии против гражданского общества Венгрии по российскому образцу

Партия премьер-министра Венгрии "Фидес" внесла в парламент противоречивый законопроект, который критики считают нападением на гражданское общество. Законопроект под названием "О прозрачности общественной жизни" позволит венгерским властям вносить неправительственные организации и медиа, финансируемые из-за рубежа, в список на замораживание финансирования, если правительство будет видеть в них угрозу национальному суверенитету. Предусматриваются суровые штрафы, если средства из-за рубежа будут поступать и дальше. Он также напоминает российский закон об "иностранных агентах", который Кремль использует для подавления неправительственных организаций и независимых голосов. Европейская комиссия требует от Венгрии отозвать противоречивый законопроект, но процесс пока так и не прекращен.

На этом фоне в Венгрии начались массовые протесты против принятия закона об "иностранных агентах". Около 10 тыс. человек вышли на митинг в Будапеште. Они заполнили площадь Лайоша Кошута перед парламентом и скандировали "С нас хватит!". Демонстранты размахивали флагами Венгрии и ЕС, а на одном из плакатов было написано: "Я хочу жить в свободной Венгрии, а не в диктатуре".

Нельзя поддаваться на шантаж Орбана

По моему мнению, уже давно накопилось очень много претензий к Венгрии. Если говорить формально, то речь идет о нарушении основных принципов и ценностей, на которых базируется Европейский Союз. Соответствующий юридический механизм, он действительно существует, есть статья в договоре о ЕС. То есть он юридически существует, но вопрос удастся ли его реализовать из-за сложности, остается открытым - такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По словам Александра Мережко, в ЕС существует уже открытое политическое недовольство поведением Венгрии, которая фактически превратилась в союзника России и Китая также. То есть Венгрия и ее глава Орбан проводит такую политику, которая несовместима с теми ценностями, которые находятся в основе деятельности функционирования ЕС. И это недопустимо. И все это в совокупности привело к тому, что вопрос о необходимости или как-то наказать Венгрию, или даже поставить вопрос о ее исключении из Евросоюза, звучит все чаще.

"Удастся ли довести это до конца? Это все еще открытый вопрос. Хотя терпение Европейского Союза, оно тоже имеет пределы. И мы видим такую реакцию. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что удастся исключить Венгрию из Европейского Союза. Хотя качество действенные политические и правовые механизмы, которые бы минимизировали риски, которые представляет Венгрия, когда, например, блокирует помощь Украине, то они будут найдены. Чтобы дать четкий сигнал обществу в Венгрии, что надо что-то делать, что такой лидер, глава, как Орбан, он дискредитирует страну и он подрывает и европейскую солидарность, и авторитет самой Венгрии. То есть, возможно, расчет именно на то, что произойдет демократическая смена власти на более адекватную и более проевропейскую. Разумеется, нельзя поддаваться на шантаж Орбана", – считает Александр Мережко